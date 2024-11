Rosalía suma un nuevo premio europeo de MTV por su colaboración con Lisa en 'New Woman'

Rosalía ha sido distinguida este domingo en los Europe Music Awards (EMAs), los premios europeos de la cadena MTV, con un galardón a la mejor colaboración por 'New Woman' junto a la artista tailandesa Lisa.



La catalana suma así a su vitrina personal un segundo trofeo de estos galardones tras el que consiguió en 2019 en la misma categoría gracias a su trabajo junto a J Balvin en la ya emblemática canción 'Con altura'.



Además de esos dos EMAs, Rosalía cuenta con otros cuatro Video Music Awards (VMAs), otorgados anualmente también por la cadena MTV pero en una gala que tiene lugar en EE.UU.



En la ceremonia celebrada este domingo en el Co-Op Live de Manchester (Reino Unido) estaba nominado asimismo el videoclip de 'New Woman', pero en esta ocasión el premio ha ido a parar a las manos de Taylor Swift por la producción que acompañó a su canción 'Fortnight' junto a Post Malone.



Ella no ha sido la única española galardonada, ya que Lola Índigo se ha alzado por segunda vez en su carrera con el premio al mejor artista español, adelantando así en las preferencias del público votante a los otros nominados: Dani Fernández, Mikel Izal, Ana Mena y Belén Aguilera.



Ni Lola Índigo ni Rosalía han acudido a recoger sus premios.

