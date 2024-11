Rosalía podría aumentar su leyenda en unos premios europeos de MTV con Swift como favorita

Tras la cancelación de su última edición a causa de la situación mundial por los atentados de octubre de 2023 en Israel, los Europe Music Awards (EMAs) de MTV regresan este domingo con una ceremonia en la que Rosalía podría aumentar su leyenda si Taylor Swift, la gran favorita, lo permite.



La española, que ya consiguió en 2019 el galardón a mejor colaboración por 'Con altura' junto a J Balvin, podría repetir triunfo en esa misma categoría gracias a 'New Woman', la canción que comparte con la surcoreana Lisa y por cuyo videoclip han recibido otra nominación.



Al menos en el palmarés, todo apunta a que será una gala dominada por mujeres, pues tras Swift, que cuenta con siete nominaciones, aparecen otros nombres femeninos fuertes, los de Ariana Grande, Billie Eilish, Charli XCX y Sabrina Carpenter, todas con opciones en cinco candidaturas, mientras que con cuatro figuran Beyoncé, Ayra Starr, Kendrick Lamar y Lisa.



La autora de 'Bad Blood' y gran estrella del panorama musical este año con su gira 'The Eras Tour' está nominada a mejor artista, mejor artista pop, mejor artista estadounidense, mejor actuación en directo, mejores fans, así como a mejor vídeo y mejor colaboración por 'Fortnight' con Post Malone, las categorías en las que compite Rosalía.



Les disputarán el galardón de mejor colaboración Peso Pluma y Anitta, por 'BELLAKEO'; Charli XCX y Billie Eilish, por 'Guess'; Future, Metro Boomin y Kendrick Lamar, por 'Like That'; y Lady Gaga y Bruno Mars, por 'Die With A Smile'.



Entre los videoclips, también cuentan con opciones 'We Can't Be Friends (Wait For Your Love)' de Ariana Grande, '360' de Charlie XCX, 'Houdini' de Eminem y 'Not Like Us' de Kendrick Lamar.



Pase lo que pase con Rosalía, al menos habrá un español con premio en esta edición ya que volverá a entregarse una distinción específica al mejor artista de cada país. La pugna nacional se dirimirá esta vez entre Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, Lola Índigo y Mikel Izal.



Especialmente reñido será el título de mejor canción, con grandes éxitos de 2024 como han sido 'We Can't Be Friends (Wait For Your Love)' de Ariana Grande, 'Beautiful Things' de Benson Boone, 'Texas Hold 'Em' de Beyoncé, 'Birds of a Feather' de Billie Eilish, 'Espresso' de Sabrina Carpenter y 'Good Luck, Babe!' de Chappel Roan.



Muchos de esos nombres se repiten como aspirantes a proclamarse mejor artista, un premio que andará entre Beyoncé, Billie Eilish, Post Malone, Raye, Sabrina Carpenter y Swift.



Con una audiencia mundial en más de 180 países, parte de los ojos estarán pendientes de galardones como el de mejor artista latino, que en esta edición podría recaer en Anitta, Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Shakira o Peso Pluma, quien protagonizará durante la gala una de las actuaciones.



No será la única en un programa que se caracteriza sobre todo por la espectacularidad de sus puestas en escena. Se espera por ejemplo que el estadounidense Benson Boone lleve algo del fuego que soltó hace solo unas semanas en los VMAs y será muy esperado el canadiense Shawn Mendes a una semana de publicar nuevo disco y en lo que supone su regreso a la música tras un largo parón por salud mental.



Raye, la última gran reina de los Brit Music Awards, podría traer algo del espíritu "soul" de Amy Winehouse a la ceremonia, que también contará con el estadounidense Teddy Swims, autor del bombazo 'Lose Control', con la sudafricana Tyla, con las mexicanas The Warning y con las surcoreanas Le Sserafim.



Pet Shop Boys, figuras emblemáticas del pop y la música electrónica, pondrán la dosis necesaria de leyenda y maestría, mientras que el rapero Busta Rhymes recibirá el galardón honorífico Global Icon por su contribución al hip hop mundial en un programa que en España podrá seguirse a partir de las 21 horas.

