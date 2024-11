Israel mata a "decenas" de milicianos de Hamás en Yabalia, en el asediado norte de Gaza 

El Ejército israelí aseguró este sábado haber matado a "decenas" de milicianos de Hamás durante el último día en la ciudad de Yabalia, que junto a Beit Hanoun y Beit Lahia forma parte del sector del norte de Gaza que asedia desde hace más de un mes, y donde han muerto más de 1.800 personas.



"Las tropas eliminaron a decenas de terroristas", informó un comunicado castrense esta mañana, que no especificó el número de milicianos muertos, a los que el Ejército suele llamar "terroristas", como también hace con los palestinos que llevan a cabo ataques en su territorio.



Además, los soldados israelíes localizaron y desmantelaron un almacén de armas en la ciudad.



"La Defensa Civil sigue desmantelada forzosamente en todas las zonas del norte de Gaza por la agresión israelí en marcha, y miles de ciudadanos allí no tienen acceso a atención médica y humanitaria", denunció el servicio de emergencias gazatí esta mañana recordando que lleva 18 días inactivo en el área asediada.



La Defensa Civil gazatí es la encargada de rescatar cadáveres y heridos entre los escombros cuando Israel lanza sus bombardeos, lo que hace temer unas cifras cada vez mayores de cuerpos atrapados en lo que queda de los edificios de la zona.



Entre 75.000 y 90.000 personas continúan en el área asediada, según datos de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) mientras miles han tenido que huir hacia la ciudad de Gaza, también en el norte pero fuera del severo cerco militar. Además, la agencia estima que unas 70.000 personas han tenido que abandonar Yabalia por la ofensiva israelí, ya sea hacia Ciudad de Gaza o hacia las otras localidades asediadas.



Mientras muchos palestinos huyen a Ciudad de Gaza, Israel mantiene bombardeos constantes contra el nuecleo urbano.



Al menos seis personas murieron esta noche en la capital en un bombardeo del Ejército contra la escuela Fahd al Sabah, refugio para muchos evacuados en la ciudad, según la agencia palestina de noticias Wafa.



Las tropas israelíes siguen combatiendo en Rafah, en el sur del enclave y haciendo frontera con Egipto.



Allí, las fuerzas armadas también mataron a un número que no detallaron de milicianos, hallaron armas y destruyeron infraestructuras.



"Los paramédicos de la Media Luna Roja Palestina llevaron a 9 muertes y varios heridos al hospital Nasser de Jan Yunis, después de que la aviación de la ocupación (israelí) bombardeara las tiendas de campaña que de desplazados en la ciudad", informó Wafa.



En total, más de 43.500 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva, mientras que más de 102.000 han sido heridos por los incesantes ataques de la aviación, la artillería y las tropas.



El 7 de octubre de 2023, el ataque de los milicianos palestinos en Israel mató a 1.200 personas, mientras que otras 251 fueron secuestradas, de las cuales 97 -vivas y muertas- siguen en el enclave.

