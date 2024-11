Scholz llama a la unidad en Europa en el 35º aniversario de la caída del muro de Berlín

El canciller alemán realizó este sábado un llamamiento a la unidad en Europa, en un contexto internacional marcado por desafíos como la guerra de Rusia contra Ucrania o los riesgos de escalada en Oriente Medio, en su mensaje para conmemorar el 35º aniversario de la caída del muro de Berlín.



"Especialmente ahora, cuando la situación política mundial es tan difícil, ya sea en Ucrania o en Oriente Medio, en materia de protección del clima o económica, es precisamente ahora cuando los europeos debemos permanecer unidos", dijo Scholz en un mensaje grabado en Budapest, donde el canciller participó el viernes en la última cumbre informal de los líderes de la Unión Europea.



"Los europeos podemos considerarnos afortunados por vivir hoy juntos estos valores. Una mirada a nuestra historia y al mundo que nos rodea demuestra que esto no puede darse por sentado", apuntó el canciller, que subrayó que el mensaje de "la revolución por la libertad de 1989" que tumbó al muro levantado por la extinta República Democrática de Alemania (RDA) sigue vigente.



Ese mensaje, según Scholz, reza: "el valor, la confianza y la cohesión dan sus frutos, los unos contra otros no logramos nada, sólo juntos somos fuertes".



El canciller apeló así a la unidad en Europa en una intervención grabada con motivo de los 35 años de la caída del muro de Berlín, un hecho clave en la historia de Alemania y que no hubiera sido posible sin los valientes ciudadanos germanos que contribuyeron a tumbar el Telón de Acero, según Scholz.



Pero el político socialdemócrata también hizo hincapié en que la caída del muro de Berlín no sólo tiene relevancia nacional en Alemania.



"Cuando este fin de semana celebramos en Berlín y en toda Alemania la caída del muro de Berlín, celebramos también la contribución de nuestros vecinos de Europa central y oriental", señaló el canciller, que aludió a la labor contra el régimen comunista en Polonia del sindicato Solidarnosc o la llamada "Revolución Cantada" que llevó a los países bálticos a recuperar su independencia.



"La victoria de la libertad del otoño de 1989 fue una victoria conjunta de Europa", destacó Scholz, para quien la caída del muro de Berlín fue "la feliz culminación de un desarrollo paneuropeo".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es