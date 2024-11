Australia impone por primera vez una pena de cárcel por hacer el saludo nazi en público

Un tribunal australiano condenó este viernes al supremacista Jacob Hersant a un mes de prisión por hacer el saludo nazi en público, en la primera sanción de privación de libertad por este delito en el país oceánico.



El juez Brett Sonnet, del Tribunal de Magistrados de la ciudad de Melbourne, sentenció que "en Australia, como en la mayoría de los países democráticos liberales del mundo, la libertad de expresión no es un concepto absoluto. (Por tanto), las limitaciones a la libertad están justificadas para proteger el bien común de los pueblos de un Estado", según la transcripción del fallo obtenido por EFE.



El magistrado le dijo además al condenado que "el 'hombre blanco' no es superior a ninguna otra raza".



Hersant se enfrentaba a una pena máxima de un año de cárcel y multas de más de 16.000 dólares estadounidenses (14.832 euros) que contemplan las leyes del estado australiano de Victoria, donde se realizó el proceso.



La defensa legal de este australiano neonazi de 25 años, quien es la primera persona en ser declarada culpable en el estado de Victoria por hacer el saludo nazi, sopesa apelar la decisión, agregó una portavoz del Tribunal de Magistrados de Victoria.



Hersant fue captado haciendo el saludo nazi a las afueras de otro tribunal en Melbourne, donde compareció por otro asunto, el 27 de octubre de 2023, unos seis días después de que entrara en vigor la ley que ilegalizaba los saludos nazis en Victoria.



En aquel momento, él dijo frente a las cámaras de televisión "casi lo hago, ¿ahora es ilegal?" y después agregó "Australia para el hombre blanco, Heil Hitler".



La defensa de Hersant aseguró durante el proceso judicial que este extremista no realizó el saludo nazi y argumentó que, aunque lo hubiera hecho, la acusación era constitucionalmente inválida porque ese gesto supone una forma legítima de expresión política.



El Gobierno de Victoria propuso la ley para ilegalizar el saludo nazi después de que en marzo de 2023 un grupo de personas que marchó por las calles de Melbourne realizó este gesto, en el marco de los encuentros acalorados entre manifestantes a favor y en contra de los derechos de los transexuales a las afueras del Parlamento estatal.



En Nueva Gales del Sur, donde también se ilegalizó el saludo nazi en 2022, un tribunal condenó a tres hombres en junio pasado a pagar sendas multas de unos 338 dólares estadounidenses (308 euros) por hacer este gesto durante un partido en el oeste de Sídney.



Tras haberlo hecho en varios estados, Australia criminalizó a nivel nacional a principios de año el saludo nazi en público, así como a quienes exhiban o comercialicen símbolos nazis como banderas o insignias del Tercer Reich o exalten actos terroristas y de odio supremacista, con una pena de cárcel de hasta de 12 meses.

