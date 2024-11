Lavrov asegura que Rusia está abierta al diálogo con la nueva Administración de EEUU

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que su país está abierto al diálogo con la futura Administración estadounidense tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales.



"Veremos si hay propuestas. Insisto, no fuimos nosotros quienes congelamos las relaciones y no somos nosotros los que debemos plantear su restablecimiento", dijo Lavrov en declaraciones realizadas durante su visita a Kazajistán.



Lavrov añadió: "Pero si se produce una iniciativa sincera para sentarnos sin demandas unilaterales y hablar sobre dónde estamos y cómo avanzar, no seremos nosotros los que pongamos pegas".



En relación a futuros contactos con el equipo de Trump, aseguró que Moscú "nunca" se opuso al diálogo y que el presidente, Vladímir Putin, ha repetido en numerosas ocasiones que "hablar siempre es mejor que aislarse".



El jefe de la diplomacia rusa subrayó que los problemas en las relaciones ruso-estadounidenses son "muy profundos" y tienen su origen en la actitud de la élite estadounidense a la hora de intentar eliminar a cualquier competidor en la arena internacional que amenace la hegemonía del país.



Con respecto a un arreglo pacífico en Ucrania, aseguró que Moscú está dispuesto a atender cualquier "idea concreta y razonable", aunque lamentó que los aliados europeos de EE.UU. se empeñan en apoyar los planes del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que únicamente llevan la situación a "un callejón sin salida".



Denunció que muchos políticos "sensatos" occidentales son conscientes de ello, pero "ya no pueden renunciar a sus posiciones (...) de apoyo total a Ucrania".



Lavrov también aseguró que Moscú no pondrá obstáculos si Trump decide sustituir a su actual embajadora en Rusia, Lynne Tracy, mientras adelantó que el futuro embajador ruso en Washington aún no ha superado el proceso de elección.



Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, no descartó hoy posibles contactos entre Putin y Trump antes de la investidura del presidente electo estadounidense el 20 de enero.



"No se descarta. Él dijo que llamará a Putin antes de la investidura. Ahí están sus palabras", dijo y tampoco confirmó quién representará a Rusia en la ceremonia de inauguración del 47 presidente estadounidense.



Por el momento, Putin no ha felicitado a Trump por su victoria electoral, algo que han hecho numerosos mandatarios mundiales, incluido varios del espacio postsoviético, como Zelenski y el principal aliado del Kremlin, el bielorruso Alexandr Lukashenko.



Se espera que Putin aluda a este asunto durante su intervención esta tarde en el Club de Debate Valdái, que se celebra en el balneario de Sochi (mar Negro).

