El líder conservador insta a Scholz a convocar voto de confianza de inmediato

El líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, instó este jueves al canciller alemán, Olaf Scholz, a someterse a un voto de confianza a más tardar la semana que viene, y no el 15 de enero, como anunció ayer el jefe de Gobierno tras darse a conocer la ruptura del gobierno de coalición.

En una comparecencia ante la prensa, Merz afirmó que "no hay ninguna razón para esperar a enero del año que viene para pedir un voto de confianza", y subrayó que la coalición de gobierno, formada por socialdemócratas, verdes y liberales "ya no tiene mayoría" en la cámara baja.

"Por ello, tenemos que exigir al canciller, por decisión unánime del grupo parlamentario de la CDU/CSU -la Unión Socialcristiana bávara-, que convoque inmediatamente un voto de confianza, a más tardar a principios de la semana que viene", dijo.

Avanzó que pedirá a Scholz en una reunión al mediodía con el canciller "que despeje el camino" para unas elecciones y presentará sus argumentos en un encuentro posterior con el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier.

Merz aludió a toda una serie de compromisos internacionales, conferencias y decisiones en la Unión Europea que "requieren ahora de un gobierno alemán que sea capaz de actuar".

"Simplemente no podemos permitirnos ahora tener durante varios meses un gobierno sin mayoría en Alemania y luego llevar a cabo una campaña electoral durante varios meses más y después posiblemente varias semanas de negociaciones de coalición. Esto ahora tiene que ir rápido", añadió.

Afirmó que si Scholz se somete ya al voto de confianza, sería posible celebrar elecciones generales en la segunda quincena de enero y aseguró que hay tiempo suficiente para que los partidos lleven a cabo todos los preparativos necesarios.

"No hay ninguna razón en absoluto para esperar hasta la primavera del año que viene", insistió.

Al mismo tiempo, Merz expresó su disposición a mantener conversaciones y asumir responsabilidades por el país y de enfrentarse a las necesidades de toma de decisiones cuando éstas se den, discutirlas y facilitar la correspondiente votación en el Bundestag.

Merz dijo que la coalición de gobierno "que es historia desde ayer por la tarde", ya no tiene "puntos en común" y añadió que si fracasó no fue sólo por el Partido Liberal (FDP), sino porque "desde el principio no había una base común para una alianza de gobierno".

Lamentó que las propuestas de los liberales para reactivar la economía alemana llegaran muy tarde, porque no sólo deberían haberse presentado, sino también haberse puesto en práctica meses antes, pero, --criticó-, a la coalición "siempre le ha faltado fuerza para hacerlo".

El líder de la oposición fijó la fecha del fracaso del gobierno de coalición en el 27 de febrero de 2022, en el que el canciller habló ante el Bundestag en una declaración de gobierno de la "Zeitenwende"- un cambio de era precipitado por el inicio de la guerra de agresión rusa a Ucrania-.

"Los acontecimientos fueron un punto de inflexión", pero no la política posterior del gobierno, y el ejectuvio, y en particular el canciller con su partido y su grupo parlamentario, intentaron, a pesar de todo, seguir aplicando la política que habían acordado conjuntamente unos meses antes en un acuerdo de coalición "ya de por sí muy insuficiente", sin ninguna consideración por el cambio de la situación mundial", criticó.

