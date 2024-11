China destaca la importancia del “interés común” con Washington tras la victoria de Trump

China subrayó este jueves la importancia de “trabajar en el interés común" con Estados Unidos ya que dicha cooperación no solo beneficia a los dos sino también al resto del mundo.



La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que las relaciones deben basarse en el “beneficio mutuo” y en “mejorar el diálogo” entre Pekín y Washington.



Las declaraciones se producen tras la victoria en las elecciones del candidato republicano y expresidente, Donald Trump, a quien el presidente chino, Xi Jinping, “felicitó”, aunque la vocera no quiso precisar si fue a través de un mensaje o una llamada.



Mao destacó que tanto China como EE.UU. “se beneficiarán de la cooperación y sufrirán por la confrontación”, reiterando un mensaje expresado previamente por el mandatario chino en su felicitación al presidente electo.



La portavoz enfatizó que el tema de Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera como una provincia rebelde, sigue siendo “el más importante y sensible” en las relaciones entre ambas naciones.



En este sentido, reiteró la posición de Pekín de “oposición a cualquier relación con Taiwán” y abogó por el estricto cumplimiento del “principio de ‘una sola China’” en la política estadounidense.



Este jueves, Xi felicitó a Trump por su victoria en las elecciones y abogó por una relación "estable, sana y sostenible" entre China y EE. UU., recordando que la cooperación beneficiará a ambas naciones.



En la misma información, proporcionada por la agencia estatal Xinhua, se apuntó que el vicepresidente chino, Han Zheng, también se puso en contacto con el vicepresidente electo de Estados Unidos, J.D. Vance, aunque no se ofrecen detalles sobre la conversación entre ambos.



Pekín reafirmó su postura de respeto hacia el proceso electoral estadounidense, destacando la necesidad de gestionar las diferencias con diálogo y comunicación.



Las relaciones entre los dos países se deterioraron drásticamente durante la primera presidencia de Trump (2017-2021) con colisiones en planos como el comercial, el diplomático o el tecnológico y, ya con Joe Biden en la Casa Blanca, la tensión se reavivó con rifirrafes a cuenta de Taiwán o por las restricciones a las exportaciones a China de semiconductores y otra tecnología clave.



En 2018, tras llegar al poder por primera vez, Trump impuso varias tandas de aranceles a productos chinos por valor de unos 370.000 millones de dólares anuales, unas tres cuartas partes de las exportaciones del gigante asiático, a lo que Pekín respondió con represalias contra las exportaciones estadounidenses.



Durante esta campaña, el republicano dijo que aplicará tasas de hasta el 60 % a los bienes chinos, lo que augura más tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo.

