La edad, el historial judicial y otros hitos que hacen histórica la elección de Trump

El segundo mandato del republicano Donald Trump, ganador de las elecciones en Estados Unidos, es un hecho inédito por su avanzada edad, su historial judicial, su victoria en el voto popular y por el regreso a la Casa Blanca de un exmandatario.



Cuando asuma el poder en enero de 2025, Trump se convertirá en la persona de mayor edad en convertirse en presidente de Estados Unidos, cinco meses más mayor que Joe Biden cuando llegó al poder en 2021.



El magnate neoyorquino concluirá su segundo mandato con 82 años en enero de 2029.



El tema de la edad había estado en el centro de la campaña electoral cuando competían Trump y Biden, pero quedó relegado cuando Kamala Harris, de 60 años, asumió la candidatura demócrata.



Otro hecho inédito es que nunca un criminal convicto había ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos.



Trump fue condenado este año por un tribunal de Nueva York por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016.



El republicano sigue pendiente de sentencia por este caso, que se aplazó después de que el Tribunal Supremo dictaminara que los exmandatarios del país gozan de una amplia inmunidad judicial.



Trump también hizo historia en su momento al convertirse en el primer expresidente en ser imputado penalmente, por varios casos, entre ellos el del asalto al Capitolio.



Pero como presidente tendrá potestad para ordenar al Departamento de Justicia que cierre las investigaciones en su contra.



Trump también se quitó una deuda pendiente al ganar por primera vez el voto popular en unas elecciones, algo que no consiguió ni en 2016 contra Hillary Clinton ni en 2020 contra Biden y que los republicanos no han conseguido desde hace dos décadas.



Según cifras preliminares, podría sacarle a Harris unos cinco millones de votos de ventaja.



En las elecciones presidenciales de Estados Unidos no sale elegido aquel candidato que consiga más votos a nivel nacional, sino aquel que logre al menos 270 compromisarios repartidos por los diferentes estados.



Aunque Trump ganó en 2016, obtuvo tres millones menos de votos que Clinton; y en los comicios que perdió contra Biden obtuvo siete millones menos.



Ningún candidato republicano había ganado el voto popular desde George W. Bush en 2004.



Trump, que en su primer mandato ostentó el número de presidente 45, ejercerá su segundo período como el mandatario número 47.



El único caso de un presidente que ocupó dos mandatos no consecutivos fue el de Grover Cleveland, quien estuvo en la Casa Blanca entre 1885 y 1889, año en el que perdió las elecciones, y volvió al poder para el período 1893-1897.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es