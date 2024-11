Donald Trump lidera en todos los estados clave y las opciones de Harris se desvanecen

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ganó en Carolina del Norte y Georgia y, aunque continúa el conteo, lidera el recuento en los otros cinco estados clave, una situación que complica mucho las opciones de la demócrata Kamala Harris, quien incluso decidió suspender el discurso que iba a ofrecer durante la noche electoral.



Poco después de la media noche y tras conocerse la derrota en estos dos importantes estados, la vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca canceló el mensaje que estaba previsto que ofreciera desde la Universidad de Howard, en Washington.



En Florida, miembros de la campaña de Trump y simpatizantes congregados en el centro de convenciones de West Palm Beach esperan a que el republicano aparezca para cantar victoria esta misma noche.



"He ganado", dijo el expresidente a sus seguidores al llegar a esa fiesta, aunque todavía no había resultados definitivos.



Tras ganar en Carolina del Norte y Georgia, ya solo necesitaría vencer en Pensilvania, aunque también necesitaría que se oficializaran los resultados de Alaska y un delegado en Maine, estados tradicionalmente republicanos pero que todavía están retrasados en el conteo.



De los siete estados clave, por el momento se ha anunciado el ganador en Carolina del Norte y Georgia, mientras que en Pensilvania, Míchigan, Wisconsin, Arizona y Nevada continúa el escrutinio pero el expresidente sigue en cabeza en todos ellos.



En la carrera presidencial, por el momento, el republicano aventaja a la vicepresidenta demócrata por 247 delegados frente a 210, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.



Trump ha conseguido adjudicarse, además de Carolina del Norte (16), Indiana (11), Kentucky (8), Carolina del Sur (9), Virginia Occidental (4), Ohio (17), Alabama (9), Florida (30), Misisipí (6), Misuri (10), Oklahoma (7), Tennesse (11), Arkansas (6), Kansas (6), Luisiana (8), Dakota del Norte (3), Dakota del Sur (3), Texas (40), Wyoming (3), Montana (4), Utah (6), Idaho (4), Georgia (16) y 4 delegados de Nebraska.



Mientras que Harris tiene Vermont (3), Connecticut (7), Delaware (3), el Distrito de Columbia (3), Illinois (19), Maryland (10), Massachusetts (11), Nueva Jersey (14), Rhode Island (4), Colorado (10), Nueva York (28), California (54), Oregón (8), Washington (12), Nuevo México (5), Virginia (13), Hawái (4), un delegado de Nebraska y otro de Maine.



Los republicanos han conseguido además hacerse con el control de la cámara alta, después de que hayan logrado arrebatar dos asientos a los demócratas, según las proyecciones de los medios.



En el cuartel general demócrata, instalado en la Universidad de Howard, en Washington, donde estudió Harris de joven, el optimismo inicial se mitigó con una seriedad cada vez más evidente a medida que se alargaba la noche y muchas personas comenzaron a abandonar el lugar.



Grandes pantallas y banderas nacionales decoran un campus rodeado de un fuerte despliegue de seguridad y que ha acogido principalmente a alumnos y exalumnos, pendientes todos de los estados clave.



Mientras, el magnate Elon Musk, Eduardo Bolsonaro y el político británico Nigel Farage son algunos de los invitados a la cena que se celebra en Mar-a-Lago, en el sur de Florida, donde el candidato republicano ha estado siguiendo los resultados electorales.



Los estadounidenses no deciden por voto popular quién será su próximo presidente, sino que designan a un número de electores en cada estado que conforman el Colegio Electoral y que se encargan de elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca.



El Colegio Electoral es un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine. El aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es