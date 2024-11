De Berlín a Bakú: Tres décadas de cumbres climáticas hasta la COP29 para salvar al planeta

De Berlín a Bakú: treinta años de cumbres climáticas desde 1995, denominadas "COP", pondrán el broche este mes de noviembre en la capital de Azerbaiyán, con la COP29, a una larga senda de este tipo de cónclaves al más alto nivel político, celebrados por los distintos continentes parar intentar revertir el calentamiento global y salvar al planeta.



Durante dos semanas los países negociarán cómo aumentar la ambición para incrementar los flujos financieros mundiales frente al cambio climático, que será el tema estrella de la vigesimonovena conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP29), en Bakú , entre los días 11 al 22 de noviembre.



Solo en una ocasión en los últimos treinta años de historia de estas cumbres climáticas ha sido cancelada una de ellas, en 2020, cuando hubo de posponerse la convocatoria al año siguiente, a causa de la pandemia del coronavirus, para evitar contagios; la cita se celebró en 2021 en la localidad escocesa de Glasgow (Reino Unido).



La preocupación por el calentamiento de la Tierra y sus efectos viene de mucho antes no obstante; la primera reunión sobre el efecto invernadero por las emisiones de CO2 se celebró en 1960 en Londres, y fue seguida por las de Estocolmo en 1972 y Ginebra (1979, 1987 y 1990).



En 1992 la firma de la Convención Marco de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), sin carácter vinculante, marcó el compromiso de los países a tomar medidas para limitar las emisiones de gases contaminantes.



Las COP o Conferencias de las Partes de la Convención Marco de Cambio climático de la ONU se celebran desde 1995 cada año en distintos continentes. Por orden cronológico estas son algunas de las más relevantes hasta el momento:



- COP1 Berlín (Alemania, 1995): Los países reunidos compartieron su voluntad de reducir los gases causantes del efecto invernadero en el mundo, pero sin cifras ni plazos.



- COP3 Kioto (Japón, 1997): fue una cumbre "histórica", se firmó el Protocolo de Kioto que marcó una nueva era en la lucha climática. Por primera vez los países industrializados acuerdan la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



- COP13 Bali (Indonesia, 2007): se adoptó "la hoja de ruta" sobre las negociaciones que debían culminar un acuerdo para sustituir al Protocolo de Kioto concluida su vigencia en 2012.



- COP15 Copenhague (Dinamarca, 2009): la cita era muy esperada pero no cumplió las expectativas. Se alcanzó un acuerdo "de mínimos" no vinculante, sin plazos ni compromisos de EEUU, China e India.



- COP16 Cancún (México, 2010): Se acuerdan nuevas negociaciones para ampliar la vigencia del Protocolo de Kioto y elevar la ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Se acuerda un texto sobre cooperación a largo plazo.



- COP17 Durban (Sudáfrica, 2011): la cumbre logra 'in extremis' resucitar el Protocolo de Kioto dando vida a un segundo período de compromiso después de 2012. Se logra un pacto para "ponerse de acuerdo" los países sobre reducción globales de gases. Se pone en marcha el Fondo Verde para el Clima. Japón, Rusia y Canadá deciden no renovar su compromiso con Kioto y un día después de la cumbre, Canadá abandona el Tratado.



- COP18 Doha (Catar, 2012): Nace el segundo protocolo de Kioto. Se acuerda prorrogar el vigente hasta finales de 2020.



- COP21 París (Francia, 2015): cumbre emblemática en la que se firmó el "histórico" Acuerdo de París, el mayor pacto climático mundial de carácter vinculante, con el objetivo de contener el calentamiento global por debajo de los 2 grados y especialmente por debajo de los 1,5 grados.



- COP22 Marrakech (Marruecos, 2016): el Acuerdo de París fue ratificado por la mayoría de países contra todo pronóstico con una hoja de ruta para desarrollarlo.



- COP23 Fiyi-Bonn (Alemania, 2017): cumbre conocida como Fiyi-Bonn; por problemas logísticos no pudo celebrarse en la Polinesia sino en Alemania; fue suscrito un documento para empezar a concretar las reglas del Acuerdo de París.



- COP24, Katowice (Polonia, 2018): en esta cumbre se adoptó un documento de mínimos para implementar el Acuerdo de París a partir de 2020.



- COP25, Madrid (España 2019): se organizó en tiempo récord en Madrid tras retirarse Chile como anfitrión debido a problemas de orden social. Se firmó un acuerdo que sienta las bases para que los países presenten compromisos de reducción de emisiones (NDC) más ambiciosos.



- COP26, Glasgow (Reino Unido 2021): la cumbre tenía que haberse celebrado un año antes pero por la pandemia del coronavirus se pospuso a 2021. Se acordó instar a los países a presentar planes climáticos más ambiciosos, reducir el papel del carbón como fuente de energía y eliminar gradualmente los subsidios “ineficientes” a los combustibles fósiles.



- COP27, Sharm el Sheikh, (Egipto, 2022): se llega a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de "pérdidas y daños" para los países vulnerables. Se reafirma además el compromiso de los países de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C.



- COP28, Dubái, (Emiratos Árabes, 2023): Se adoptó el primer día de la cumbre un fondo para compensar a los países más vulnerables al cambio climático. Se acordó instar a los estados a iniciar una transición para alejarse de los combustibles fósiles.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es