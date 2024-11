La europeísta Sandu es reelegida presidenta de Moldavia tras recuento de todos los votos

La actual presidenta moldava, la proeuropea Maia Sandu, ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo con el 55,33 % de los sufragios, tras completarse el escrutinio de los votos, informó hoy la Comisión Electoral Central de Moldavia.



Su rival, el exfiscal prorruso Alexandr Stoianoglo, recibió el apoyo del 44,67 % de los ciudadanos.



"Queridos moldavos, agradezco a todos los votantes en las elecciones. He escuchado su voz, tanto de los que me apoyaron a mí, como de los que votaron por el señor Stoianoglo. Me comprometo a ser una presidenta para todos", aseguró Sandu anoche.



Mientras, los socialistas moldavos que apoyaron a Stoianoglo rechazaron hoy los resultados del voto en el extranjero que dio la victoria a la actual mandataria.



"Maia Sandu es una 'presidenta de la diáspora'. El Partido Socialista de la República de Moldavia no reconoce el voto en los colegios electorales en el extranjero, por el que Sandu fue declarada ganadora de las elecciones", señaló la formación en un comunicado en su página web.



A no ser por el voto de más de 300.000 moldavos residentes en el extranjero, el ganador de la segunda vuelta de los comicios moldavos sería Stoianoglo, según datos oficiales.



Los socialistas sostienen en su comunicado que el verdadero ganador de las elecciones y el "candidato del pueblo" es Stoianoglo, que recibió el respaldo del 51,19 % de los electores en Moldavia.



Muchos líderes felicitaron hoy a Sandu y confiaron en continuar la cooperación con Moldavia bajo su nuevo mandato de 4 años.



"Ucrania apoya la elección europea del pueblo moldavo y está dispuesta a trabajar juntos para fortalecer nuestra asociación", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su cuenta de X.



Según Zelenski, al apoyar a Sandu, los moldavos tomaron una "decisión clara" y eligieron el camino del crecimiento económico y la estabilidad social.



También la Unión Europea felicitó este lunes a Sandu y se mostró dispuesta a ayudar al país en su camino hacia la adhesión al club comunitario.



Además, las felicitaciones a Sandu llegaron de Francia, Alemania y algunas repúblicas exsoviéticas.

