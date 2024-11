Milicias iraquíes e Hizbulá reivindican ataques con drones y proyectiles contra Israel

La formación proiraní Resistencia Islámica en Irák y el grupo libanés chií Hizbulá reivindicaron este domingo cinco nuevos ataques con drones y "andanadas" de proyectiles contra Israel.



En sendos comunicados, las milicias chiíes iraquíes afirmaron que atacaron con "la aviación no tripulada" un "objetivo vital" en el Golán sirio, y otro en el "Valle del Jordan", ambos ocupados por Israel.



En su nota, difundida en su cuenta en Telegram, la formación proiraní insistió en que "los muyahidin (combatientes) de la Resistencia Islámica continuarán sus operaciones para destruir los bastiones de los enemigos con ritmo cada vez mayor", sin dar a conocer más detalles.



Por su parte, Hizbulá asumió tres ataques con "andanadas" de proyectiles contra "concentraciones de soldados del enemigo" en los asentamientos de Even Menachem, Shumira y Zarait, al otro lado de la frontera líbano-israelí.



Las milicias iraquí y Hizbulá forman parte del llamado 'Eje de la Resistencia' que integran también grupos como el palestino Hamás y los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Teherán, y que no reconocen la existencia del Estado de Israel.



Consideran que ese país y los territorios árabes que ocupa desde 1967, incluidas Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, son territorios árabes que forman parte de Palestina.



Desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza, tras el ataque de Hamás a ese país el 7 octubre de 2023, las formaciones iraquíes y yemeníes han reivindicado el lanzamiento de decenas de proyectiles y drones hacia Israel, así como contra bases con presencia militar estadounidense en Irak y Siria.

