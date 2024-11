Irán advierte a Israel y EEUU que recibirán una “respuesta aplastante”

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió este sábado a Israel y Estados Unidos que “recibirán una respuesta aplastante” por sus acciones contra la República Islámica y la alianza antiisraelí 'Eje de la Resistencia'.



“Los enemigos, tanto el régimen sionista (Israel) como Estados Unidos, definitivamente recibirán una respuesta aplastante por lo que están haciendo contra Irán y el pueblo iraní y el Eje de la Resistencia”, aseveró Jameneí en un encuentro con miles de estudiantes la víspera del 45 aniversario de la toma de la embajada de EE.UU. en Teherán en 1979, según informó la agencia IRNA.



Jameneí aseguró que “los representantes del pueblo iraní no olvidarán la acción del enemigo”, en referencia al ataque del sábado pasado de Israel contra objetivos militares del país en las provincias de Teherán, Ilam y Juzestan, que según la versión de Irán, causó “daños limitados” en los sistemas de radares, y la muerte de un civil y cuatro militares.



Los ataques de Israel fueron una respuesta al bombardeo con unos 180 misiles de Irán el 1 de octubre, que fue a su vez una represalia por los asesinatos del líder de Hizbulá, Hasán Nasrala, en Beirut y del líder de Hamás, Ismael Haniyeh, en Teherán en julio.



El diario estadounidense The New York Times informó el viernes de que Jameneí había ordenado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán a preparar un ataque contra Israel debido a que los daños a las infraestructuras iraníes y las bajas eran “demasiado grandes para ignorar” y que “no responder sería aceptar la derrota”.



“La cuestión no es simplemente de venganza; se trata de un movimiento lógico. Es una confrontación que se ajusta a la religión, la ética, la ley y a las normas internacionales”, dijo Jameneí en su discurso dirigido a los estudiantes.



La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseveró además que su país hará todo lo que sea necesario, “en términos militares, armamentísticos o políticos” para hacer frente a las potencias arrogantes, en alusión a Estados Unidos y los sistemas imperialistas.



Jameneí defendió la toma de la embajada estadounidense en 1979, año del triunfo de la Revolución Islámica, y la captura de 52 funcionarios como rehenes durante 444 días, al denunciar que la sede diplomática actuaba como un centro de inteligencia y planeaba acciones contra la revolución.



El líder supremo iraní dijo que las autoridades del país persa no escatimarán esfuerzos para “enfrentar la arrogancia global y al sistema criminal que domina el orden mundial actual”.



Irán celebrará este domingo la toma de la embajada estadounidense, bautizada como el “nido de espías” por la República Islámica, con una concentración en la antigua sede diplomática.

