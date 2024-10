Lukashenko exige retirar de Eurasia las armas nucleares de EE.UU.

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, que aceptó emplazar armas nucleares tácticas de Rusia en su país, llamó hoy a retirar del continente euroasiático las armas nucleares de Estados Unidos como condición para la distensión internacional.



"Para lograr una distensión real y crear condiciones para el diálogo es necesario retirar las armas nucleares de EEUU del territorio de los países de Eurasia. Se trata de un arsenal letal", afirmó en la II Conferencia de Seguridad Euroasiática celebrada en Minsk, según el departamento de prensa de la Presidencia bielorrusa.



En marzo de 2023 el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció un acuerdo con su homólogo bielorruso para el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia como medida de "disuasión" ante la amenaza que representa la OTAN.



Lukashenko, quien mantiene que dicho armamento nuclear es puramente defensivo, ha alertado en varias ocasiones que no dudará en usarlo en caso de necesidad.



El presidente bielorruso, que calificó en la conferencia de seguridad la presencia de armas nucleares estadounidenses en Europa como un "anacronismo" de la guerra fría, también condenó "la implementación de sanciones ilegales no respaldadas por el Consejo de Seguridad de la ONU".



El mandatario llamó a "crear un mecanismo efectivo de garantías legales internacionales que no permitan el uso de este tipo de presiones".



También instó a crear un "nuevo mecanismo para establecer un régimen de control transparente y comprensible para todos de las nuevas tecnologías mortíferas capaces de destruir la humanidad incluso son armas nucleares".



Lukashenko explicó que se trata de nuevas armas que utilizan las tecnologías láser, misiles hipersónicos, sistemas cuánticos y electromagnéticos y "otro desarrollos altamente tecnológicos con propiedades hasta ahora insuficientemente estudiadas".



Además, el mandatario bielorruso propuso aprobar un acuerdo internacional que prohíba los ciberataques entre estados, al comparar los daños que pueden producir estos con los de una bomba atómica.



Bielorrusia acoge este jueves y viernes la II Conferencia Internacional de Seguridad Euroasiática de Minsk, en la que participan políticos, expertos y analistas de una treintena de países, incluido el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.

