Rusia dice que su acuerdo con Corea del Norte "no debería asustar o preocupar"

El tratado de asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte, que incluye la asistencia militar mutua, "no debería asustar o preocupar a nadie", afirmó hoy el Kremlin.



"Seguimos comprometidos con el acuerdo que firmamos. Seguimos comprometidos con nuestros intereses en el desarrollo de relaciones con nuestro vecino en todos los ámbitos, y esto no debería asustar ni preocupar a nadie", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Peskov respondió así a una pregunta sobre la posible transferencia de tecnologías de misiles a Pionyang, que este jueves realizó un nuevo lanzamiento de un misil balístico intercontinental.



Según el Kremlin, el desarrollo de los lazos entre Moscú y Pionyang es el derecho soberano de ambos países.



A la vez, el representante de la Presidencia rusa eludió comentar el lanzamiento norcoreano.



"Yo no dispongo de esa información. Probablemente, tenga que preguntar al Ministerio de Defensa", respondió a la respectiva pregunta.



El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó hoy que el nuevo lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) demuestra la "determinación de contraataque" de Pionyang.



Kim se pronunció así horas después de que el Norte lanzara un misil balístico de largo alcance hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), un test armamentístico que fue detectado y condenado por Seúl y Tokio.



El lanzamiento tuvo lugar unas horas después de la reunión celebrada en Washington entre los titulares de Defensa estadounidense y surcoreano, Lloyd Austin y Kim Yong-hyun.



En ese encuentro, ambos condenaron el despliegue de tropas norcoreanas en Rusia, que según dijo Austin, se habrían acercado ya al frente de Ucrania y van equipadas con uniforme y material ruso.



Rusia hasta el momento no ha confirmado la presencia de fuerzas norcoreanas en su territorio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es