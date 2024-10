El Canciller surcoreano: "Las opciones está abiertas" ante cooperación Pionyang-Moscú

El canciller surcoreano, Cho Tae-yul, aseguró hoy que "todas las opciones están abiertas" en referencia a la posibilidad de que Seúl pueda suministrar armas a Kiev en respuesta al posible despliegue de tropas norcoreanas para apoyar al ejército ruso en Ucrania.



"Todas las opciones están abiertas. Lo que haremos dependerá de cómo responda Rusia, de lo que Corea del Norte reciba (de Rusia a cambio) y hasta qué punto Corea del Norte apoyará a Rusia", dijo Cho al ser preguntado hoy por parlamentarios en la Asamblea Nacional sobre si Seúl está considerando vender armamento a Ucrania.



La pregunta llega después de que Washington se uniera ayer a Kiev y Seúl a la hora de confirmar la presencia de soldados norcoreanos en suelo ruso.



Desde el comienzo de la invasión de Ucrania el Gobierno surcoreano ha mantenido su normativa de no suministrar equipamiento letal a países en conflicto, una máxima que podría verse derogada si se confirma que los contingentes norcoreanos que están en bases militares rusas van a ser enviados al frente en Ucrania a apoyar la campaña de Moscú.



Cho destacó además que apuntar a un cambio en las políticas de apoyo hacia Ucrania es necesario para advertir claramente al Norte de las consecuencias de su creciente cooperación militar con Rusia.



"Es un paso necesario no sólo para responder con firmeza al despliegue (del Norte), sino también para instar a la retirada (de las tropas) y evitar un despliegue adicional", dijo.



"No creo que estemos en una posición en la que podamos quedarnos de brazos cruzados cuando, a la larga, esto va a suponer una amenaza para nuestra seguridad", añadió el titular de Exteriores en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.



El canciller sugirió también que Pekín podría no estar de acuerdo con el envío de tropas norcoreanas a Rusia, e indicó que "hay una diferencia significativa entre lo que China expresa públicamente y sus deliberaciones internas".

