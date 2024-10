Al menos 115 palestinos muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas en Gaza

Al menos 115 palestinos murieron en la Franja de Gaza en los últimos dos días a causa de los ataques israelíes, mientras que otros 487 resultaron heridos, según informó este martes el Ministerio de Sanidad del enclave, gobernado por Hamás.



Con ellos son ya 42.718 los palestinos que perdieron la vida en más de un año de guerra, de los cuales cerca del 70 % son mujeres y niños, mientras que los heridos ascendieron a 100.282.



Este recuento de Sanidad no incluye a los en torno a 10.000 cadáveres que continúan entre los escombros y en las carreteras a lo largo de Gaza sin que los equipos de rescate tengan acceso a ellos, principalmente por motivos de seguridad.



El boletín diario del ministerio llegó hoy tras un silencio de las autoridades de 48 horas.



"La situación de Gaza es muy complicada. No sabemos a qué hora podremos conseguir los números por los problemas en las comunicaciones, no hay una hora estricta", explicó a EFE un portavoz de la Sanidad gazatí, que achacó también al goteo incesante de fallecidos los problemas para mantener el recuento diario.



Este martes los heridos en Gaza desde el 7 de octubre del año pasado superaron la barrera de los 100.000, mientras las autoridades gazatíes recuerdan habitualmente que más de 12.000 necesitan salir del enclave para recibir tratamiento, dada la escasez de recursos que el bloqueo israelí de los pasos fronterizos ha provocado.



"Cuatro muertos y heridos fueron recuperados después de que la ocupación israelí atacara la casa de la familia Madi y una reunión de ciudadanos junto a la mezquita Hamza" en el norte de Rafah (sur de Gaza), informó esta mañana el portavoz de la defensa civil de Gaza, Mahmud Basal.



El ataque en Rafah es uno de los últimos reportados por las autoridades gazatíes, que alertaron también de nuevos bombardeos del Estado hebreo en el norte, donde mantiene un duro cerco militar desde hace 18 días.



Según la agencia palestina de noticias Wafa, al menos ocho palestinos murieron esta mañana en el campo de refugiados de Yabalia, una de las zonas más castigadas en el norte, por un ataque israelí.



"La artillería de la ocupación (israelí) apuntó a los desplazados en el área de Al Alami del campamento de Yabalia, matando a ocho ciudadanos e hiriendo a otros, y fueron trasladados al hospital Kamal Adwan", informó Wafa.



El Ministerio de Sanidad aseguró que la situación en este hospital es "catastrófica", mientras se mantiene bajo el asedio de las fuerzas armadas junto a los otros dos centros en activo del norte, el hospital Indonesio y el Al Awda.



"Apelamos a las instituciones internacionales para hacer su parte antes de que el desastre sea total y los profesionales sanitarios, los pacientes, los heridos y la población corran el riesgo de morir", reclamó Sanidad.

