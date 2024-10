"Patriota", las memorias póstumas de Navalni, un llamamiento a seguir la lucha en Rusia

'Patriota', las memorias que el opositor ruso Alexéi Navalni escribió durante su largo y dramático cautiverio en su país y que de manera póstuma ven la luz este martes, son "un conmovedor llamamiento a continuar su trabajo" en favor de la libertad y la democracia.



El libro de casi 500 páginas y del que se han anticipado algunos extractos en la prensa internacional, se publica este martes en su versión en inglés por la editorial Vintage (del grupo Penguin Books) y mañana llegará a las librerías la traducción al español.



Con motivo de la publicación del libro, la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, sentenció hoy, en una entrevista con Franceinfo, que “fue (el presidente ruso) Vladimir Putin quien ordenó y es responsable" del asesinato de su marido.



"Este régimen realmente no tiene un plan ni una estrategia. Hay presiones como esa, poco a poco. No hay manera de predecir quién será atacado la próxima vez. Nadie sabe quién es el siguiente en la lista", subrayó Navalnaya, que vive en el exilio y fue incluida por el Gobierno ruso en una lista de terroristas.



El principal enemigo político del presidente Vladimir Putin comenzó a escribir 'Patriota' en 2020, poco después del envenenamiento que casi le cuesta la vida, y llegó a una conclusión trágica en marzo de 2022 cuando fue encarcelado: "Pasaré el resto de mis días en prisión y moriré aquí", en Rusia.



Navalni cumplía una condena de 19 años por "extremismo" en una cárcel del Ártico, donde fue encontrado muerto el 16 de febrero de 2024. Tanto su esposa como gran parte de la comunidad internacional responsabilizaron al propio presidente de Rusia, de su muerte.



Las memorias son "un relato inolvidablemente positivo de una vida que inspirará a todos los lectores", relatan sus editores. "Es la emocionante historia de una de las figuras más valientes e inspiradoras de nuestro tiempo, que se convirtió en un faro para millones de personas y en la única amenaza política para Vladimir Putin".



Su camino hacia la muerte comienza el 20 de agosto de 2020 durante un vuelo desde la ciudad siberiana de Tomsk a Moscú, cuando el líder opositor y activista anticorrupción se siente mal hasta el punto que cree que va a morir.



El avión realizó un aterrizaje de emergencia en Omsk y Navalni fue hospitalizado, hasta que dos días después, tras las gestiones de su esposa, Yulia Navalnaya, y debido a la presión internacional, las autoridades rusas permitieron su traslado a Berlín para recibir tratamiento.



En la capital alemana los médicos determinaron que Navalni había sido envenenado con un agente nervioso denominado Novichok, pero, pese a ello, el líder opositor regresó a su país, donde fue encarcelado.



Sus memorias, según sus palabras, contienen extractos de su infancia soviética, su despertar político, su matrimonio y su amada familia, su compromiso total para enfrentarse a un régimen corrupto y su amor perdurable por Rusia y su gente.



El libro narra su vida desde que regresó a Rusia y su rutina en la prisión. Así el 17 de enero de 2022, el opositor recuerda que ya hacía un año que volvió a "casa, a Rusia" y que no había logrado "dar un solo paso" en el suelo de su país como hombre libre.



"El héroe de uno de mis libros favoritos, 'Resurrección', de León Tolstoi, dice: “Sí, el único lugar adecuado para un hombre honesto en Rusia en el momento actual es la cárcel”. Suena bien, pero era un error entonces y es aún más incorrecto ahora", se lee en un extracto del libro publicado por la revista estadounidense The New Yorker.



Y agrega,:"hay muchas personas honestas en Rusia, decenas de millones. Hay mucho más de lo que comúnmente se cree. Sin embargo, las autoridades, que eran repugnantes entonces y lo son aún más ahora, no temen a las personas honestas, sino a quienes no les temen. O permítanme ser más preciso: a aquellos que pueden tener miedo pero superan su miedo".



En el relato, el opositor nos hace "testigos del crecimiento de su apoyo a nivel nacional. Vemos sus numerosos arrestos y acoso y, con asombrosos detalles, el intento de asesinato. Entendemos por qué sintió que tenía que regresar a Rusia. En prisión, muestra un espíritu y un sentido del humor que no se pueden aplastar", precisan los editores.



Se trata de un texto "dramático como la vida de su autor, apasionado por la victoria del bien y la libertad. Es la última carta de Alexéi Navalni al mundo" para continuar su trabajo.



"Debemos ser conscientes de que al régimen de Vladimir Putin [...] después de matar a su principal oponente, nada lo detendrá", advirtió Navalnaya en la entrevista de hoy.

