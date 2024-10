Israel confirma que un dron se lanzó a la casa de Netanyahu en Cesárea

Israel confirmó este sábado que el dron que impactó en Cesárea iba dirigido a la residencia privada en esa ciudad del primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero que ni él ni nadie de su familia se encontraban en la casa.



"Se lanzó un dron hacia la casa del primer ministro en Cesárea. El primer ministro y su esposa no estaban allí y no hubo víctimas en el incidente", informó un comunicado de su oficina.



Un dron atribuido a la milicia chií libanesa Hizbulá impactó en esa ciudad de la costa mediterránea, en el centro de Israel, de los tres que fueron detectados, aunque los otros dos fueron interceptados.



"En la última hora, se identificaron tres vehículos aéreos no tripulados que cruzaban desde el Líbano hacia territorio israelí. Dos de ellos fueron interceptados y un tercero impactó en la zona de Cesárea", indicó un comunicado del Ejército israelí.



Durante el incidente también se activaron las sirenas en la base militar de Glilot, agregó.



La residencia vacacional de Netanyahu en Cesárea también ha sido objeto de numerosas protestas de israelíes en los últimos dos años, primero en contra de la reforma judicial y segundo para reclamar un acuerdo de tregua en Gaza que permita la liberación de los rehenes.

