El Kremlin dice que no se cierra a conversar, pero niega propuestas de EEUU y Alemania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, esta abierto para el diálogo sobre el arreglo en la guerra de Ucrania, pero no ha recibido propuestas concretas de líderes occidentales, declaró hoy el Kremlin.



"Putin ha dicho en reiteradas ocasiones que sigue abierto para comunicarse, conversar", señaló el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en declaraciones a la agencia TASS.



Admitió que el diálogo no será fácil, pero señaló que "de una forma u otra, todas las guerras terminan en la mesa de negociaciones".



A la vez, Peskov respondió negativamente a la pregunta sobre si capitales occidentales, como Washington o Berlín, hayan solicitado hasta ahora conversaciones con Rusia.



El portavoz del Kremlin comentó así unas declaraciones del canciller alemán, Olaf Scholz, sobre su disposición a dialogar con el presidente ruso.



El portavoz de Scholz, Steffen Hebestreit, reiteró la semana pasada que el canciller alemán siempre ha estado dispuesto a conversar, pero de momento no hay ninguna llamada prevista ni concertada.

