China da por finalizadas sus maniobras militares alrededor de Taiwán

China dio por terminadas las maniobras militares que realizó hoy alrededor de Taiwán, en las que simuló el bloqueo y toma de control de puertos y áreas clave de la isla, cuyo Gobierno calificó los ejercicios de "irracionales".



En las maniobras, denominadas Joint Sword-2024B ("espada unida", en inglés), participó el portaaviones Liaoning, además de tropas de tierra, mar, aire y cohetes del Ejército chino.



Según el portavoz Li Xi del Comando del Teatro Oriental del Ejército chino, las maniobras "fueron exitosas y pusieron a prueba de manera integral las capacidades de combate de nuestras tropas".



"Las tropas están siempre alerta, y seguirán fortaleciendo sus entrenamientos y preparativos con vistas a frustrar resueltamente las actividades separatistas taiwanesa", señaló en un comunicado.



Los ejercicios, similares a los que China realizó en mayo pasado en el estrecho de Taiwán y en torno al territorio autogobernado cuya soberanía reclama Pekín, son un "castigo" a los "actos separatistas relativos a la independencia" de la isla.



China aludía así a las últimas declaraciones del presidente taiwanés, el soberanista William Lai, que manifestó la semana pasada con motivo del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de Taiwán) que la República Popular China "no tiene derecho a representar" a la isla, a la que definió como una tierra de "libertad" y "democracia".



Dichas palabras no sentaron bien en Pekín, que ya advirtió de que volvería a tomar medidas contra la isla si "las fuerzas secesionistas que buscan la independencia siguen provocando", y hasta que se lograse la "reunificación completa" del país.



La de hoy es la quinta vez en que China recurre a este tipo de maniobras desde 2022, cuando llevó a cabo las primeras de este calibre en respuesta a la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, a Taiwán, que enfureció a Pekín y elevó la tensión en el Estrecho a límites inéditos en décadas.



La isla es uno de los principales motivos de fricción entre China y EE.UU., ya que el país norteamericano es el principal proveedor de armas de Taiwán y podría intervenir para defenderla en caso de conflicto.



Washington expresó hoy su "preocupación" por las maniobras, subrayando que se trata de unos ejercicios "injustificados" que podrían hacer "escalar" la tensión en la región.



En respuesta, la portavoz de Exteriores china Mao Ning señaló en rueda de prensa que si Estados Unidos está interesado en la paz en el estrecho, "debería respetar el principio de 'una sola China', no enviar señales equivocadas a las fuerzas independentistas y dejar de armar a Taiwán".



El presidente taiwanés, por su parte, reiteró su compromiso de defender “el sistema constitucional de libertad y democracia” de Taiwán frente a las “amenazas externas”.

