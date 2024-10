Cristóbal Colón era un judío sefardita español y no genovés, según un documental

El documental ‘Colón ADN. Su verdadero origen’, emitido este sábado por RTVE, avala la teoría del origen judío sefardita español, y no genovés ni italiano, de Cristóbal Colón, y ha situado su nacimiento en el territorio del arco mediterráneo o Baleares que pertenecían a la corona hispana de Aragón.



Estas conclusiones han sido alcanzadas después de diversas pruebas genéticas y científicas realizadas con los datos obtenidos de los huesos de la catedral de Sevilla del descubridor de América y de su hijo Hernando, en una investigación iniciada hace 22 años por el forense y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente.



La investigación ha rechazado el resto de teorías sobre la procedencia de Colón, desde la clásica de su nacimiento en Génova que sostienen la mayoría de los historiadores, y la Real Academia de la Historia de España, a las que le atribuían su origen en Portugal, Galicia, Castilla, Cataluña e incluso Navarra.



Las pruebas de ADN practicadas durante años por el equipo liderado por Lorente en numerosos lugares y sobre posibles ascendientes de Colón han descartado todas las teorías existentes salvo una, que es la que ha salido victoriosa de todas ellas: era judío y su origen está en el Mediterráneo occidental.



El trabajo científico ha avalado, por tanto, la investigación defendida por Francesc Albardaner, expresidente del Centre d'Estudios Colombins de Barcelona, que sostenía que el almirante era judío y que la teoría genovesa era falsa porque en esa ciudad italiana no había ni comunidad judía ni sinagoga.



Albardaner mantiene que Colón pertenecía a una familia de tejedores de seda de Valencia y que siempre ocultó su procedencia porque era judío, lo que le hubiera causado problemas con la Inquisición tras la expulsión de los judíos en 1492.



Según el defensor de la teoría valenciana, "Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos".



Y recibió la ayuda de otros judíos conversos como el duque de Medinaceli y el escribano y prestamista Luis de Santángel, que se encargaba de las finanzas de Fernando el Católico. Por eso tuvo acceso a la Corte para exponer su proyecto americano, sostiene Alberdaner.



Según el forense José Antonio Lorente, "tanto en el cromosoma 'Y' como en el mitocondrial de Hernando (hijo de Colón), hay rasgos compatibles con origen judío".



Por ello, sostiene que el ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo en el Mediterráneo occidental y que "si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas".



"Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la Península Itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría?: el arco mediterráneo español, las Islas Baleares y Sicilia", razona el investigador.



Así que el forense concluye: "Pero Sicilia también sería extraño, porque si no Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos o del idioma siciliano, con lo cual lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la Corona de Aragón".



Entre otras pruebas esgrimidas por la investigación se encuentra el uso del idioma castellano por parte de Colón en todas las cartas que se conservan y en las que nunca se aprecia ni una sola influencia o palabra italiana. Incluso escribía en castellano en las cartas que remitió a un banco de Génova, lo cual no tiene mucho sentido si hubiera sido italiano.



En la presentación del documental este jueves, una especie de 'thriller' histórico, investigadores forenses de la Universidad de Granada, liderados por el catedrático José Antonio Lorente, confirmaron que los huesos de Cristóbal Colón enterrados en la Catedral de Sevilla son del descubridor de América.



Y ha sido la clave para la resolución del misterio del origen del navegante, al menos, según la teoría que avala el documental.



El ADN de Cristóbal Colón es parcial, pero fue confirmado por el de su hijo Hernando Colón, mientras que las pruebas practicadas a los restos de Diego Colón, hasta ahora considerado el hermano del almirante, han confirmado que no era tal, sino un familiar de quinto o sexto grado.



¿Por qué Colón dijo que era su hermano? Otro misterio más de la leyenda del almirante de la Mar Océana.

