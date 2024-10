Evo Morales amenaza con bloquear Bolivia si la Fiscalía lo captura

El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), amenazó este sábado con bloquear las principales carreteras del país andino si es que la Fiscalía cumple con una orden de aprehensión en su contra para que declare en un caso de "trata de personas" y "estupro".



"Tenemos que movilizarnos", afirmó el exmandatario durante su discurso en un acto que reunió a sus seguidores en Sacaba, en la región central de Cochabamba, en conmemoración del "Día de la Descolonización".



Los dirigentes de las organizaciones sociales que defienden a Morales advirtieron también de que si se emite la orden de captura, comenzarán con un bloqueo nacional de caminos.



"El Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales no se están equivocando para ir a una gran movilización y que nos respeten, el Gobierno tiene la obligación de respetar al pueblo boliviano", aseguró el exmandatario.



Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de "trata de personas" y "estupro" con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.



El exgobernante tenía que declarar en la víspera ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo no llegó y su defensa presentó una excusa legal.



La fiscal Sandra Gutiérrez anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar en Tarija, sin embargo aún no la ejecutó.



Ante ese anuncio, Ponciano Santos, dirigente del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), pero afín a Morales, dijo hoy que están en vigilia permanente. "Si tocan a Evo, tocan al pueblo", expresó.



Desde que la fiscalía le advirtiera con la orden de captura, Morales no ha salido de Cochabamba y sus seguidores tienen vigiladas las salidas en la zona del Trópico, su bastión político y sindical, y también la sede de las seis federaciones de cocaleras, de la cual también es el expresidente es el líder.



"Posiblemente, ilegalmente e injustamente pueden detenerme, pero a ustedes nunca los van a detener. Posiblemente tienen planes contra nuestra vida, pero el proceso de cambio nunca va a terminar", manifestó Morales.



Además, el exgobernante boliviano expresó que el 12 de octubre se celebra en Bolivia el "Día de la Descolonización" porque los países de América se liberaron del colonialismo con el paso de las décadas.



"No es día de la llegada de la raza ni de la civilización, es día de invasión, de intervención, de exterminio para los pueblos de América", aseveró.



Expresó que con la "conquista española" llegó también el imperialismo y la derecha, y afirmó que el presidente Luis Arce es "un colaborador del imperio".



Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones generales de 2025.

