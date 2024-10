Hamas y Fatah terminan sin acuerdo reunión en Egipto para administración conjunta de Gaza

Las delegaciones del grupo islamista palestino Hamás y de la formación secular Fatah finalizaron este sábado en El Cairo sin acuerdo una serie de reuniones sobre la administración conjunta de la Franja de Gaza y sus pasos fronterizos una vez termine la guerra.



Según dijeron a EFE fuentes palestinas cercanas a las conversaciones, la delegación de Hamás ya ha abandonado la capital egipcia y la de Al Fatah, del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, lo hará mañana, domingo, después de que las reuniones "no dieran resultados".



"Se ha acordado que El Cairo organizará próximamente una reunión de todas las facciones" palestinas, dijeron las fuentes.



"En esta ronda de conversaciones no se han logrado avances respecto al mecanismo para administrar Gaza en esta etapa, ni en la fase de posguerra y reconstrucción", destacaron las fuentes palestinas.



Explicaron que Egipto propone la formación de unos comités especiales formadas por personalidades públicas, no afiliadas a ninguna de las facciones palestinas, para encargarse de la administración de los cruces.



Entre éstos el paso de Rafah, que conecta el sur de Gaza con el Sinaí egipcio, y que permanece cerrado desde que Israel invadió la zona fronteriza en mayo pasado.



Hamás y Fatah, reunidos desde el pasado miércoles en El Cairo, con la mediación de la Inteligencia egipcia, están "en contra de cualquier presencia de Israel" en ese cruce. También Egipto se opone a la presencia israelí en Rafah.



"Uno de los puntos de divergencia es que Hamás quiere que los comités sean administrativa y financieramente independientes de la ANP", explicaron las fuentes palestinas.



Añadieron que, "entre otros problemas, existe la exigencia de Hamás de que los comités incluyan entre sus miembros a figuras afiliadas a Hamás".



"Otra exigencia de Hamás es que representantes de Hamás supervisen y cobren las tarifas de cruce y monitoreen los sistemas técnicos de funcionamiento de los cruces, lo que rechaza Fatah", agregaron.



Indicaron también que Fatah "rechazó la formación de un nuevo gobierno palestino, al considerar que el de (el primer ministro palestino), Mohamed Mustafa, es un ejecutivo nuevo y formado por tecnócratas".



Hamás y Fatah están enfrentados desde 2007, cuando el grupo islamista expulsó a las fuerzas de Fatah de Gaza, disolvió el Ejecutivo conjunto y tomó el poder a la fuerza tras haber ganado las elecciones legislativas un año antes.



Las dos facciones, así como una veintena de grupos palestinos, firmaron a finales de julio en Pekín una declaración en la que se comprometieron a salvar sus diferencias y a fortalecer el diálogo y la unidad palestina.

