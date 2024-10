Bill Clinton también entra en la escena electoral en ayuda de Harris

El expresidente de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) hará campaña a partir de este fin de semana en apoyo de la vicepresidenta Kamala Harris en los estados clave para las elecciones del 5 de noviembre, como ya han hecho otro expresidente demócrata, Barak Obama (2009-2017), y el actual mandatario, Joe Biden.



Clinton, que comenzará su gira en Georgia, donde estará el domingo y el lunes próximos, y seguirá después en Carolina del Norte, tratará de captar el voto del electorado rural con el fin de lograr una ventaja para Harris frente al candidato republicano, el expresidente Donald Trump (2017-2021), informaron fuentes del Partido Demócrata.



"La campaña de Harris ha soltado al 'perro grande'", escribió en X Ian Sams, un portavoz de la campaña de la vicepresidenta, que asumió la candidatura demócrata en estas elecciones después de que Biden anunciase que no iba a competir por la reelección por el "bien del país".



Los esfuerzos de Clinton y Obama en favor de Harris obedecen a que, según todos los sondeos, a falta de poco menos de 25 días para las elecciones, no se vislumbra un claro ganador.



Según el promedio de encuestas que hace el portal RealClearPolitics, Harris, con un 49 % de apoyo, aventaja hoy a Trump (47,2 %), aunque por solo 1,8 puntos, una diferencia que se diluye si se tienen en cuenta los márgenes de error de los sondeos.



Para Clinton, eso significa dirigirse a los estadounidenses lejos de los mítines masivos característicos de la campaña de Harris. En cambio, hablará ante unos cientos de personas a la vez que en ferias locales y en lugares privados, informó CNN.



Mientras Clinton se prepara para recorrer el Sur, la carrera de Obama para conseguir votos comenzó el jueves en Pensilvania, posiblemente el estado clave más importante del mapa electoral de este año.



El primer afroamericano en llegar a la Presidencia de EE.UU. pidió a los hombres de su raza votar por Harris, quien tiene raíces afroamericanas e indias, y si gana será la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.



El único de los expresidentes vivos del Partido Demócrata que no va a hacer campaña por Harris es Jimmy Carter (1977-1981), que este mes cumplió 100 años y está recluido en su casa recibiendo cuidados paliativos por sus problemas de salud.



Sin embargo, Carter, según uno de sus nietos, Jason Carter, está "mental y emocionalmente involucrado en lo que sucede a su alrededor y en las noticias", un interés que ha aumentado ante las próximas elecciones y la posibilidad de que por primera vez una mujer llegue a la Casa Blanca.



Carter espera votar por Kamala Harris el 5 de nociembre, según su nieto.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es