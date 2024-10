OMS denuncia impedimentos israelíes para evacuar pacientes críticos de hospitales en Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este viernes que en los tres últimos días una serie de misiones humanitarias para evacuar a pacientes críticos de hospitales en el norte de Gaza -a los que Israel ordenó evacuar- fracasaron por bloqueos en los puestos de control militar israelíes.



Las hostilidades se están produciendo cada vez más cerca de esas instalaciones médicas, a pesar de lo cual el personal humanitario no consiguió pasar los puestos de control y llegar a tres hospitales para ayudar con el traslado de pacientes críticos y que no pueden caminar, indicó el representante de la organización para Palestina, Rik Pepperkorn.



La misión tampoco logró abastecer con suministros esenciales, como combustible, unidades de sangre y material médico, a otros centros sanitarios.



El representante de la OMS sostuvo que la preparación de estas misiones, para las cuales las autoridades israelíes habían dado su aparente consentimiento, es muy compleja y requiere de mucho tiempo y dedicación.



Pepperkorn lamentó profundamente que transcurrido un año desde el inicio de la guerra en Gaza todavía no se hayan establecido corredores humanitarios permanentes, como lo han solicitado de forma constante a Israel las distintas organizaciones humanitarias que tienen operaciones en el territorio palestino.



"Es inaceptable que sigamos luchando así que efectuar misiones que deberían ser de rutina", comentó.



Aseguró que la OMS seguirá insistiendo para efectuar las misiones de evacuación de pacientes, en las cuales estaba previsto que aprovecharía también para evacuar ciertos equipamientos y dispositivos médico, como unidades de cuidado neonatal, y evitar su eventual daño o destrucción.



La OMS indicó que se calcula que 88 pacientes que no pueden desplazarse por sus propios medios siguen en tres hospitales a los que las misiones debían llegar.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es