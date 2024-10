Parejas del mismo sexo surcoreanas apelarán al Tribunal Constitucional para poder casarse

Varias parejas surcoreanas formadas por personas del mismo sexo van a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional buscando una revisión legal que les permita contraer matrimonio argumentando que la actual legislación coarta sus derechos básicos.



El grupo cívico Matrimonio para Todos y la asociación Abogados para la Democracia anunció hoy jueves el plan en una rueda de prensa en Seúl.



Ambas organizaciones explicaron que 11 parejas de personas del mismo sexo presentaron sin éxito solicitudes en distintos ayuntamientos para contraer matrimonio, algo que en Corea del Sur solo pueden hacer parejas formadas por un hombre y una mujer.



Las once recurrirán las decisiones ante el Tribunal de Familia de Seúl y otros cinco tribunales en distritos de la región capitalina exigiendo una revisión por parte del Tribunal Constitucional.



Entre las 11 parejas demandantes se encuentra la formada por So Seong-wook and Kim Yong-min, que logró en julio una histórica sentencia del Tribunal Supremo que reconoció el derecho a que uno de los integrantes de la pareja se beneficiara de la cobertura del programa público de salud del mismo modo que sucede con los matrimonios formados por personas de diferentes sexos.



Los demandantes argumentan que la legislación vigente viola su derecho a la igualdad, su derecho a buscar la felicidad y su derecho a casarse libremente.



En 2014, una pareja gay formada por Kim Jho Gwang-soo y Kim Sung-hwan presentó una demanda histórica por el rechazo de un ayuntamiento a casarlos, pero en esa ocasión tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación la desestimaron.

