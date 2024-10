Una madre, condenada a 10 años de cárcel por torturar a sus hijos en Italia

Una mujer ha sido condenada a diez años de cárcel en Italia por torturar y no alimentar a sus hijos de 4 y 6 años, que fueron encontrados por la policía mientras vagaban por la calle en un grave estado de salud, informan este miércoles los medios locales.



La justicia determinó que los menores, que vivían en una casa en la localidad de Aprilia, al sur de Roma, con su madre y su pareja, sufrían "desnutrición grave", "piel seca", "ausencia de piel subcutánea", "lesiones por todo el cuerpo" y "edemas de los pies y de los tobillos", todo ello agravado por las "torturas".



La pena a la que ha sido condenada la madre, de 26 años, ha sido superior a los siete años que había solicitado la fiscalía, después de que se constatara que los menores, uno de ellos invidente, habían recibido puñetazos y patadas, se les había arrojado agua hirviendo y les habían apagado cigarros en la piel.



Cuando fueron encontrados por la policía en mayo de 2023, los niños presentaban un alto grado de malnutrición y mordeduras de rata por el cuerpo y tras ser atendidos en el hospital Bambino Gesú en Roma, actualmente se encuentran en una casa de acogida.



La mujer alegó que ella "también es una víctima" de su pareja, que la tenía aislada, además de recibir amenazas de la familia de él de que iban a "cortar a sus hijos en pedazos" si los denunciaba.



Asimismo, declaró que ella también pasaba hambre porque su novio no le dejaba entrar en la cocina ni acceder a los alimentos y que el trozo de pan que le daba al día, ella se lo entregaba a sus hijos.



La justicia, sin embargo, no ha creído esta versión, que ella era libre de actuar y, además, los niños habían confirmado que ella sí comía.



La mujer fue detenida mientras trataba de huir a Francia y la policía sigue buscando a su pareja, que logró fugarse y también es sospechoso de torturar a los menores.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es