Ucrania dice haber alcanzado el mayor depósito de combustible de Crimea

El Estado Mayor ucraniano aseguró este lunes haber alcanzado el mayor depósito de combustible de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014 y que sirve como plataforma de muchas de las acciones militares rusas contra el territorio ucraniano bajo control del Gobierno de Kiev.



“Esta noche hemos golpeado con éxito una terminal marítima de petróleo del enemigo situada en la Feodosia temporalmente ocupada, en la República Autónoma de Crimea”, explicó el Estado Mayor de Kiev en un comunicado, haciendo uso del nombre oficial que la península sigue teniendo en la terminología oficial ucraniana.



La nota oficial agrega que a consecuencia del ataque se produjo un incendio en las inmediaciones de la infraestructura, que según la agencia pública ucraniana de noticias, Ukrinform, es el depósito de combustible más grande de Crimea y sirve para alimentar al Ejército ruso.



“Las consecuencias del golpe están siendo establecidas”, agrega el Estado Mayor ucraniano, que no siempre informa del resultado de los ataques contra objetivos militares situados en la retaguardia rusa.



El Estado Mayor de Kiev no especifica el tipo de armamento utilizado en la operación, pero sí dice que ésta fue ejecutada por las unidades especializadas en misiles de las Fuerzas Armadas ucranianas en cooperación con otros componentes del Ejército.



“Las medidas para socavar el potencial militar y económico de la Federación Rusa continúan. Habrá más”, concluye el comunicado oficial ucraniano.



Ucrania tiene permitido utilizar todo el armamento que recibe de sus socios para golpear objetivos en los territorios que pertenecen legalmente a Ucrania y han sido ocupados por Rusia, como es el caso de Crimea.



Kiev no ha conseguido que sus aliados levanten la prohibición de utilizar material militar como los misiles de largo alcance que recibe de EEUU, Reino Unido y Francia contra infraestructuras militares dentro de Rusia.



Para paliar su inferioridad en el frente, donde Rusia hace valer su superioridad numérica y su ventaja en el aire para ganar terreno poco a poco a lo largo del frente del este, Ucrania trata de golpear el mayor número posible de infraestructuras militares y energéticas en la retaguardia enemiga.



En uno de estos ataques recientes, las fuerzas de Kiev alcanzaron este 4 de octubre un depósito de combustibles y lubricantes situado en la región de Vorónezh, en la Federación Rusa. Ucrania utiliza armamento de fabricación propia en estos ataques ante la prohibición occidental de emplear sus armas dentro de Rusia.

