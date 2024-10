Ucrania repele ataques aéreos rusos pero sufre golpes de artillería en la región de Sumi

Las autoridades ucranianas informaron de ataques rusos con drones y misiles que fueron repelidos en el norte y el sur de Ucrania mientras que la región septentrional de Sumi sufrió numerosos bombardeos a primera hora de este sábado tras la muerte el viernes de dos personas en Jersón.



Según comunicó la Fuerza Aérea de Ucrania a través de su canal de Telegram, la Federación de Rusia atacó con trece drones y tres misiles de crucero lanzados desde la península de Crimea (sur), ilegalmente ocupada por Rusia desde 2014, y desde la región de Kursk, en el suroeste ruso.



"Como resultado del combate antiaéreo, tres drones enemigos fueron derribados en la región de Odesa. 10 artefactos enemigos no tripulados dejaron de estar localizables en el norte y el sur del país" y "no se recibió información sobre bajas o destrucción", señaló la Fuerza Aérea ucraniana.



"Como resultado de la activación de defensas antiaéreas contra misiles, los misiles guiados no llegaron a sus objetivos", añadió el mensaje de Telegram de la Fuerza Aérea, que empleó medios de guerra electrónica y, entre otras cosas, unidades móviles que abrieron fuego sobre los sistemas empleados por Rusia.



Además, según informó la agencia ucraniana 'Ukrinform', que citó a la Administración Regional de Sumi, dicha región del norte de Ucrania sufrió desde las primeras horas de este sábado un total de 18 bombardeos.



"Durante la noche y la mañana, los rusos llevaron a cabo 18 bombardeos desde zonas fronterizas y asentamientos en la región de Sumi. En total se registraron 21 explosiones", señalaron las autoridades locales ucranianas al aludir a unas deflagraciones que se repartieron en casi una decena de poblaciones de esta región septentrional de Ucrania.



Estos ataques se produjeron en un día en el que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania dio cuenta de que en las últimas 24 horas en el frente se produjeron 159 combates, según recogió 'Ukrinform'.



La mayor presión de la tropas invasoras se dio en Kurajove y Kúpiansk, en el este del país, donde los militares ucranianos llegaron a repeler medio centenar de tentativas de avances rusos.



Por otro lado, en la región de Jersón, en el sur de Ucrania, las autoridades locales confirmaron a través de su canal de Telegram que dos personas perdieron la vida y otras seis resultaron heridas por ataques de Rusia ocurridos la víspera, informó 'Ukrinform'.

