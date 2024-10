Irán no ve necesaria la guerra con Israel y pide contención para evitar nuevas agresiones

El embajador iraní en España, Reza Zabib, ha expresado su posición en contra de una guerra contra Israel, algo que no ve "necesario", y ha hecho un llamamiento a este país y a sus aliados a la contención para evitar una escalada de las agresiones, que en caso de producirse provocarán una respuesta de Teherán.



"Estamos en contra de la guerra. No lo vemos necesario, y hacemos un llamamiento a los que apoyan al régimen (israelí) que paren este tipo de agresiones contra otras naciones y países en la región", ha dicho Zabib en una rueda de prensa en Madrid.



El diplomático ha explicado que su país aplicó medidas de "autocontención" durante varios meses para no responder a lo que consideran agresiones de Israel a intereses de su país, incluido el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder político de Hamás el pasado julio en la capital iraní, y que ahora es el turno de Israel y sus aliados "en aras de la paz y la estabilidad".



Zabib culpa a Israel de "no cumplir la promesa cuando dijo que nos contuviéramos y llegáramos a un alto el fuego en Gaza", algo que no ha ocurrido, y critica la incapacidad de parar "un año de genocidio en Palestina", y que las agresiones "se hayan extendido al Líbano", con el "mismo patrón de conducta de ir contra civiles inocentes".



"No tuvimos otra opción sino reaccionar", ha dicho para justificar el ataque iraní de este martes con unos 200 misiles contra Israel.



Según el diplomático, y "a diferencia del régimen sionista que constantemente considera objetivos legítimos para la agresión y la masacre civiles inocentes e infraestructura civil", la denominada operación 'Promesa verdadera 2" lanzada por Irán se basó "en principios éticos".



El representante iraní ha remarcado que su país está "totalmente preparado para tomar medidas defensivas en el futuro si fuera necesario proteger sus intereses legítimos, y defender su integridad y soberanía territorial contra cualquier acto militar agresivo y uso de fuerza ilegal".



"Si el régimen israelí repite de nuevo tal acto intencionalmente erróneo, la respuesta de Irán será estricta, decisiva y más fuerte que nunca", ha dicho, y ha recordado que su país tiene como líneas rojas "cualquier agresión contra la integridad territorial iraní, suelo iraní e intereses clave de Irán".



"Si un civil o una infraestructura civil iraní es objetivo (de ataques), nuestra reacción será mucho más fuerte", ha asegurado.

