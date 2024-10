El Gobierno de Trudeau sobrevive a la segunda moción de censura en menos de una semana

El gobierno liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau ha superado una nueva moción de censura liderada por los conservadores, la segunda en menos de una semana, informaron medios locales.



Según la moción debatida este martes, "la Cámara había perdido la confianza en el gobierno y ofrecía a los canadienses" la opción de eliminar impuestos, construir viviendas, equilibrar el presupuesto y luchar contra el aumento de la delincuencia en el país, que son las cuestiones sobre las que se centran las críticas a Trudeau.



La iniciativa fue derrotada en la Cámara de los Comunes por un margen de 121 votos contra 207, lo que permitirá a Trudeau seguir gobernando a pesar del desgaste que sufre su gobierno tras nueve años en el poder.



Según medios locales, los conservadores, que tienen una gran ventaja en las encuestas antes de las elecciones que deben celebrarse a finales de octubre de 2025, defienden una bajada de los impuestos federales al carbono y acusan al Gobierno de Trudeau de no luchar contra la inflación y el aumento de la delincuencia.



El primer ministro canadiense ya superó el pasado 25 de septiembre una moción de censura presentada por el Partido Conservador para hacer caer su Gobierno.



El resultado de esta votación no estaba previsto que pusiera en peligro la continuidad del Ejecutivo, pues el soberanista Bloque Quebequés (BQ) y el NPD ya habían adelantado que no iban a respaldarla. La moción recibió entonces un total 120 votos a favor y 211 en contra.



Trudeau, que ha ganado tres elecciones generales consecutivas desde 2015, perdió a principios de mes el apoyo del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), que desde la última convocatoria a las urnas en septiembre de 2021 le garantizaba gobernar sin problemas.



En la actualidad su partido, el Liberal, solo cuenta con 154 escaños, frente a los 119 del Partido Conservador, 32 del soberanista Bloque Quebequés (BQ), 24 del NPD, dos del Partido Verde y tres independientes.



La impopularidad que acumula el primer ministro y la pérdida del apoyo de la formación que le permitía gobernar hasta el momento sin preocupaciones hacen pensar que Trudeau puede verse abocado a convocar unas elecciones anticipadas que las encuestas le dan por perdidas.



Además los conservadores tendrán todavía tres opciones más para presentar mociones antes de las próximas navidades.

