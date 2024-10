Xi aseguró que "nada puede detener el progreso de China" en la víspera del 75º aniversario

El presidente de China, Xi Jinping, subrayó este lunes que "ninguna dificultad podrá detener el progreso" de su país, al tiempo que reafirmaba el compromiso de Pekín con la "reunificación" de Taiwán, en un acto que conmemoró el 75º aniversario de la fundación de la República Popular China, que se celebra hoy.



En su discurso, del que se hizo eco anoche la prensa estatal, Xi destacó que, aunque el camino por delante "no estará exento de dificultades, nada podrá detener el progreso" de China.



El evento, celebrado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, reunió a alrededor de 3.000 asistentes, entre ellos líderes del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante), diplomáticos extranjeros y personalidades destacadas.



Xi expresó que, desde su fundación el 1 de octubre de 1949, la república popular ha atravesado 75 años de "ardua lucha", y reiteró la importancia de "superar las incertidumbres y los riesgos que puedan surgir en el futuro".



El líder chino realizó un llamado a la unidad bajo el liderazgo del partido gobernante, al tiempo que reiteró su "firme oposición" a las "actividades separatistas" de Taiwán.



En su intervención, Xi enfatizó que la reunificación con la isla es una "inevitable" evolución histórica y algo "deseado por todos los chinos".



Pekín considera a Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949, como parte de su territorio y ha reiterado en numerosas ocasiones que no descarta el uso de la fuerza para lograr su reunificación.



En este contexto, Xi pidió fortalecer los intercambios económicos y culturales entre ambas partes del estrecho.



Xi había reafirmado este domingo el compromiso de su país con la estabilidad global y el progreso compartido, durante una ceremonia de entrega de medallas en el contexto del 75º aniversario.



El discurso de Xi se produjo en un momento de recuperación de los mercados chinos, con importantes índices bursátiles en China continental y Hong Kong mostrando su mejor desempeño en más de un año, tras el anuncio la semana pasada de un paquete de medidas por parte de las autoridades para apoyar el crecimiento económico y rescatar a algunos sectores en crisis como el inmobiliario.



El líder chino no se refirió en su discurso a las numerosas fricciones comerciales que el gigante asiático mantiene con Estados Unidos y la Unión Europea.



Pese a que la república popular cumple tres cuartos de siglo, las celebraciones mantienen un perfil relativamente bajo, ya que las autoridades chinas acostumbran a organizar los mayores festejos en los aniversarios acabados en cero.

