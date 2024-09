Feministas mexicanas protestan por la despenalización total del aborto en el país

Feministas mexicanas protestaron este sábado en varios estados del país para demandar la despenalización en los Congresos y la garantía de los derechos sexuales por el nuevo Gobierno, en el Día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito.



En Guadalajara, capital del estado occidental de Jalisco, organizaciones feministas exigieron al Congreso local concretar las modificaciones jurídicas que despenalicen el aborto y permitan que todas las mujeres tengan acceso a servicios públicos así como a procesos seguros y gratuitos de interrupción del embarazo.



Un grupo de mujeres realizaron un plantón frente al recinto legislativo, que fue resguardado por vallas, en las que colocaron pañuelos verdes y gritaron consignas, como "Aborto, sí, aborto, no. Eso lo decido yo".



Así las manifestantes recordaron a los diputados que les quedan 33 días para legislar y asegurar el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes y no poner en riesgo su vida.



Patricia Ortega, coordinadora de la organización Ddeser, dijo a EFE que Jalisco, el segundo estado en importancia del país, es uno de las 19 entidades que han dado largas a la despenalización del aborto para dar certeza jurídica a mujeres y personal de salud que las atiende.



“Lo que le toca al Congreso ahora es darle certeza jurídica al personal de salud, el Congreso cree que las mujeres dependen de una decisión del Congreso para abortar, pero no es así y a quien sí están perjudicando, pues es al personal”, afirmó.



En abril pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito resolvió a favor un amparo promovido por diversas organizaciones civiles locales y nacionales que declara inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Jalisco.



El tribunal ordenó al Congreso local a derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido, y puso como fecha límite para realizarlo el último día de funciones de la LXIII legislatura, es decir, el 31 de octubre.



En el mismo tenor, a nivel nacional, hace un año la Suprema Corte ordenó al Congreso eliminar el delito de aborto del Código Penal federal, lo cual tampoco ha ocurrido.



Hasta ahora, 15 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (en Sinaloa la semana 13).



Además de la Ciudad de México, que eliminó el delito en 2007, recientemente se han unido Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.



No obstante, además del freno en Jalisco, el Congreso de Aguascalientes redujo a inicios de septiembre el plazo a 6 semanas.



Una de las manifestantes, quien prefirió ser nombrada como Nax, afirmó que pocas de las mujeres que abortan tienen acceso a información de los procesos seguros que pueden seguir y muchas menos pueden pagar servicios privados donde interrumpir un embarazo, lo que pone en riesgo a quien no tiene información ni recursos económicos.



“Las mujeres abortan esté penalizado o no, entonces es necesario que el aborto sea seguro para todas y no solo para quienes tenemos el acceso a la información”, dijo.



En la Ciudad de México, activistas marcharon desde la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo, donde finalmente solo unas cuantas llegaron luego de enfrentarse con policías.



A la par, en Aguascalientes, Estado de México, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, entre otros, las feministas se movilizaron para exigir que los congresos locales despenalicen el aborto y legislen a favor del derecho a la salud.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es