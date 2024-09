La tormenta tropical Krathon gana fuerza en Filipinas y podría llegar a Taiwán como tifón

El Departamento filipino de Meteorología elevó este domingo a la categoría de tifón a la tormenta Krathon, que se encuentra en aguas al noreste del país, y advirtió de la posibilidad de que debido a su "rápido aumento de intensidad" pueda alcanzar la categoría de supertifón.



Krathon, previamente una tormenta tropical severa, gana fuerza mientras se encuentra en aguas del noreste de Filipinas con un rumbo que podría impactar más adelante a la isla de Taiwán.



El tifón, conocido como Julian en Filipinas, se encuentra a unos 275 kilómetros al este de la isla de Luzón, la principal del archipiélago y donde se ubica Manila, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 135.



"Considerando la tendencia en su intensificación, no se descarta la posibilidad de que (Julian) alcance la categoría de supertifón", apunta la actualización de las 14:00 hora local (6:00 GMT) emitida por el organismo oficial.



En un previo informe publicado esta mañana, el mismo ente recogía la posibilidad de que Krathon, que no se espera toque tierra en Luzón, se convirtiera esta noche en tifón y llegara el miércoles a las costas del este de Taiwán, donde conforme al rumbo actual tampoco impactaría directamente sobre la isla.



De seguir su trayectoria, la tormenta cruzaría el lunes el canal de Balintang, que separa las islas de las provincias filipinas de Cagayán y Batanes, esta última la más septentrional del país y donde la tormenta pasaría "muy cerca" e incluso no se descarta que toque tierra, antes de virar al norte.



"Se esperan unas condiciones muy agitadas en las aguas costeras. Con (olas de) hasta 9 metros en Batanes (...) Se recomienda que los barcos permanezcan en el puerto", señala el informe.



Aunque Krathon evite golpear la isla de Luzón, las nubes que arrastra dejan "precipitaciones moderadas" sobre la región, incluida el área metropolitana de Manila.



"Se recomienda a todos (los habitantes) que tomen medidas de precaución contra los impactos asociados a estos peligros, que incluyen inundaciones repentinas y corrimientos de tierra", apunta el departamento filipino.



Filipinas sufre unos 20 tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre.



A principios de septiembre, la tormenta tropical Yagi, que en su rumbo a Vietnam se convirtió en el tifón más poderoso registrado este año en Asia, dejó al menos 21 muertos en Filipinas al cruzar Luzón.



Yagi provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam, donde causó 318 muertos y 26 desaparecidos.



Tras perder fuerza y ya convertida en depresión tropical, Yagi continuó azotando Laos, Tailandia y Birmania.



En esta última las catastróficas inundaciones registradas principalmente en la región central del país han dejado al menos 433 muertos y 79 desaparecidos, conforme a los últimos datos proporcionados por la junta militar birmana.

