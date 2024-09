Rusia derriba 125 drones ucranianos sobre siete regiones y el mar de Azov

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche pasada 125 drones ucranianos sobre siete regiones del país y el mar de Azov, informó hoy el Ministerio de Defensa ruso, y según el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, uno de los ataques en esa región dejó un muerto y ocho heridos, cinco de los cuales fueron hospitalizados.



Según la nota castrense, 67 aparatos no tripulados fueron destruidos sobre la región de Volgogrado y otros 18 sobre la región de Rostov.



También fueron neutralizados 17 drones en Bélgorod y otros 17 en en Voronezh.



Además, las defensas antiaéreas derribaron tres drones sobre el mar de Azov, uno en la región fronteriza de Kursk y otro en Briansk, concluye en comunicado oficial.



El dirigente de Voronezh, Alexandr Gusev, informó por su parte, que un aparato no tripulado cayó sobre un complejo residencial tras su derribo. A la vez, aseguró que, según datos preliminares, el incidente no ha causado víctimas.



Se trata de uno de los ataques más masivos con drones que lanza Ucrania en los últimos meses.



El anterior fue efectuado el 1 de septiembre de 2024 con más de 150 aparatos no tripulados.



Según la nueva doctrina nuclear rusa, presentada esta semana por el presidente, Vladímir Putin, Rusia puede responder con armas nucleares en caso de un ataque masivo con armas convencionales, incluido drones.

