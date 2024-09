Noboa inscribe su candidatura para buscar la reelección presidencial en Ecuador en 2025

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inscribió este viernes su candidatura para optar a la reelección como jefe de Estado en las elecciones de 2025, donde buscará ser elegido para un periodo completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada de Guillermo Lasso (2021-2023).



Noboa concurrirá a las próximas elecciones nuevamente como candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), su propia formación política, que en esta ocasión participará en solitario tras haber logrado su inscripción electoral, algo que no pudo hacer en los últimos comicios, donde concurrió en alianza con otras organización políticas con inscripción.



A tenor de los incendios ocurridos en los últimos días en Quito, ADN suspendió el acto que había programado para inscribir la candidatura de Noboa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y optó por hacer únicamente el trámite en línea.



En un comunicado de ADN, Noboa señaló que no es momento para celebración, pero sí de reafirmar el compromiso con el país.



"Hoy más que nunca, vivimos un momento de reflexión. Vivimos días duros para nuestra nación, que sufre los cambios del cambio climático, así como de grupos narcoterroristas que buscan sembrar miedo y amenazan nuestra forma democrática de vida", indicó Noboa.



El mandatario, que en 2023 se convirtió el presidente más joven en ganar unas elecciones en la historia de Ecuador, asumió un país con la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, producto del auge de la violencia criminal, por lo que a inicios de 2024 elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno" y dictó un estado de excepción.



"Durante diez meses hemos dado pelea al narcotráfico, la corrupción y aquellos que se rehúsan a aceptar que el pueblo ecuatoriano optó por otra alternativa", apuntó Noboa, que también ha tenido que lidiar con una grave crisis energética donde ha debido ordenar apagones programados de hasta once horas al día.



"Hemos enfrentado circunstancias sin precedentes, con un Estado en cuidados intensivos y una sociedad golpeada por un pasado oscuro e indolente", agregó.



En esta nueva candidatura lo acompañará como candidata a la vicepresidenta la también empresaria María José Pinto, que hasta ahora se desempeñaba como titular de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.



En las anteriores elecciones tuvo como candidata a vicepresidenta a Verónica Abad, quien mantiene un enconado enfrentamiento con Noboa con procesos judiciales y administrativos abiertos que pueden derivar en su destitución, en un pulso por



Abad, a la que el mandatario envió como embajadora a Israel con la misión de mediar por la paz en Oriente Medio, ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso político y hostigamiento contra ella para forzarla a dimitir y evitar así que deba delegarle temporalmente las funciones presidenciales como contempla la Constitución, cuando él deba pedir licencia para la campaña electoral.



En estos comicios se elegirá a las personas que ocuparán los cargos de Presidencia y Vicepresidencia para el periodo 2025-2029 y se renovará la Asamblea Nacional (Parlamento), que pasará a tener de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a cinco representante del Parlamento Andino.



La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero de 2025, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados, en caso de que ningún postulante logre al menos el 50 % de los votos o el 40 % y una ventaja sobre diez puntos porcentuales sobre el segundo.



De acuerdo a las encuestas preliminares difundidas hasta ahora, la contienda apunta a ser un nuevo cara a cara entre el actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.

