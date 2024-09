Los ministros israelíes rechazan un alto al fuego en Líbano que daría "tiempo al enemigo"

Varios ministros israelíes, sobre todo de la derecha más radical, rechazaron este jueves la propuesta de un alto el fuego de 21 días en el conflicto entre Israel e Hizbulá en Líbano planteada por una coalición de países encabezada por EE.UU. y Francia y subrayaron que solo cabe la rendición de la organización islamista.



"No debemos dar tiempo al enemigo con el fin que se recupere y se reorganice para continuar la guerra pasados 21 días", dijo hoy el ministro de Finanzas, el radical y colono Bezalel Smotrich en la red social X.



"La rendición de Hizbulá o la guerra, esta la única forma de devolver a los residentes y la seguridad al norte y a (Israel)", añadió.



Por su parte, la ministra abiertamente homófoba Orit Struck, del partido de extrema derecha Sionismo Religioso y encargada de la cartera de Asentamientos y Misiones Nacionales, dijo hoy que no existe un "mandato moral para un alto al fuego. Ni durante 21 días ni durante 21 horas".



"Hizbulá ha convertido el Líbano en un barril de explosivos", añadió en declaraciones recogidas por el Canal 12.



Según el Gobierno libanés, más de 1.200 personas han muerto en el Líbano desde el inicio de los enfrentamientos entre Israel y el grupo chií Hizbulá el 8 de octubre de 2023, un día después del ataque terrorista de Hamás en Israel que desató la guerra en Gaza.



"El número de muertos ha alcanzado los 1.247, con 5.278 heridos, la mayoría de los cuales son civiles, mujeres y niños", informó en rueda de prensa Nasser Yassin, ministro libanés de Medioambiente y coordinador del plan de emergencia gubernamental para lidiar con las consecuencias del conflicto.



Los choques entre las partes se intensificaron fuertemente desde que el lunes Israel comenzó una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, de donde han tenido que huir más de 150.000 personas en las últimas 72 horas, según Yassin.



El ministro de Cultura, Miki Zohar, del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, aseguró que espera que el acuerdo no se materialice, ya que, dijo, supondría "un grave error que pone en peligro los principales logros de seguridad en Israel de los últimos días".



Incluso, el jefe del Consejo regional del norte de Israel, Mateh Asher, emitió un comunicado en el que alega que una tregua ahora solo supondrá "una pérdida de impulso" a la hora de lograr "alejar a los escuadrones de la Fuerza Radwan y de Hizbulá" de la divisoria.



"Nuestros residentes ya están cerca de los refugios y mentalmente preparados para la apertura de un frente norte aquí, sabiendo que esta es la manera de devolver(les) a sus hogares", añadió Asher.



Por el contrario, el líder de la oposición, Yair Lapid, urgió a Israel a apoyar la propuesta franco-estadounidense pero por un periodo de siete días, en lugar de los 21 sugeridos, "para no permitir que Hizbulá rehabilite sus sistemas de mando y control".



Este miércoles Estados Unidos y Francia, junto a otros países aliados como Canadá y Alemania, pidieron un alto el fuego inmediato de 21 días en la frontera entre Israel y el Líbano, durante el que también se abordará una tregua en la guerra en Gaza, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca.



La petición, firmada también por Australia, la Unión Europea, Italia, Japón, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Catar, busca "concluir un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a sus hogares en condiciones de seguridad".



Otro de sus principales objetivos, según el texto, es prevenir tanto una posible invasión terrestre israelí del sur del Líbano como una escalada regional dando "espacio a la diplomacia".

