Suecia acusa a Irán de un ciberataque para provocar reacciones a las quemas del Corán

Un ciberataque montado por Irán en agosto de 2023 instó a 15.000 suecos, que recibieron un mensaje de texto, a reaccionar contra las quemás del Corán que se estaban produciendo en Suecia, según una acusación de la fiscalía de este país.



"La investigación preliminar muestra que fue el Estado iraní, a través de la Guardia de la Revolución Islámica, el que realizó el ciberataque en una compañía sueca a cargo de un servicio de SMS. Hemos podido averiguar la identidad de los piratas informáticos iraníes que lo cometieron", señaló el fiscal Mats Ljungqvist.



El fiscal explicó, no obstante, que "puesto que los autores trabajan para un país extranjero, en este caso Irán, consideramos que no existen las condiciones para realizar acciones legales o para extradiciones a Suecia de las personas sospechosas del ciberataque", explicó Ljunqvist.



El objetivo de esa campaña era "agravar la situación y aumentar el conflicto entre distintos grupos de la sociedad", dice la Fiscalía.



La Fiscalía ha cerrado la investigación preliminar, lo que no implica que los sospechosos hayan sido exonerados, ya que mientras el delito no prescriba, el caso puede reabrirse.



En el verano de 2023 se sucedieron en Suecia varias quemas del Corán en lugares públicos, actos que tuvieron una importante repercusión en el mundo islámico y generaron protestas diplomáticas, disturbios y amenazas de boicot económico.



Estas quemas incluso también fueron motivo de queja de Turquía, que retrasó más de un año la ratificación parlamentaria del ingreso de Suecia en la OTAN.



El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, llegó a afirmar que Suecia estaba en la "peor" situación de seguridad desde la II Guerra Mundial (1939-45).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es