Un hombre surcoreano confiesa que mató a su novia y que ocultó el cadáver durante 16 años

La policía surcoreana ha arrestado a un hombre que confesó haber matado a su exnovia en 2008 después de que el cadáver fuera recientemente hallado tras permanecer oculto bajo cemento y ladrillo en el apartamento que ambos compartían entonces.



El hombre, hoy en la cincuentena, está acusado, según su relato, de matar a la víctima tras golpearla en la cara y la cabeza con un objeto contundente y de introducir su cadáver en una maleta, según la Agencia de Policía de la Provincia de Gyeongsang del Sur.



Después, el hombre supuestamente ocultó la maleta bajo una pilla de ladrillos que recubrió de cemento en la terraza del apartamento que compartían en el tercer piso de un edificio de la ciudad de Geoje, a 330 kilómetros al sureste de Seúl.



El acusado residió en ese apartamento hasta que fue arrestado en 2016 por consumo de drogas y el dueño de la vivienda decidió desde entonces usar el espacio como almacén y no alquilarlo más, según detalla hoy martes el diario Chosun.



Según el rotativo, la modificación resultante en la terraza no podía verse desde el exterior y solo se podía apreciar si uno accedía a la terraza y caminaba hasta el extremo más alejado de la misma.



La maleta que contenía el cuerpo de la víctima fue hallada después de que un operario perforara la capa de cemento y ladrillo en la terraza para reparar una gotera.



En el momento de su muerte, la víctima, entonces en la treintena, no mantenía apenas contacto con su familia, que no denunció su desaparición hasta 2011.



La policía llegó a interrogar al acusado tras recibir la denuncia, pero el hombre aseguró entonces que desconocía el paradero de la mujer, que no estaba empadronada en el mencionado apartamento.

