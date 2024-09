El Kremlin se muestra dispuesto a estudiar el 'plan de la victoria' de Volodímir Zelenski

El Kremlin se mostró hoy dispuesto a estudiar el llamado 'plan de la victoria' que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene previsto presentar esta semana durante su viaje a Estados Unidos.



"Cuando haya alguna información por medios oficiales, nosotros, por supuesto, la estudiaremos con detenimiento", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov subrayó que, por el momento, los medios han publicado información "contradictoria" sobre el contenido del plan.



"Todo esto nos lo tomamos con mucha cautela", agregó.



Zelenski comenzó este lunes un viaje a Estados Unidos durante el que presentará dicho 'plan de la victoria' al presidente, Joe Biden, así como a los dos candidatos a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump.



Según la prensa, el plan incluye garantías de seguridad; un programa de asistencia económica; el compromiso para futuros suministros de armamento, incluido misiles de largo alcance, y presiones diplomáticas para que Rusia acepte sentarse a negociar un arreglo pacífico del conflicto.



La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró el sábado pasado que Rusia no participará en ninguna cumbre de paz para Ucrania que se base en la fórmula propuesta por el presidente ucraniano.



"Los representantes de Rusia no han participado ni participarán en ninguna reunión del proceso de Bürgenstock (ciudad suiza donde se celebró la primera cumbre para la paz en Ucrania sin participación rusa). Este proceso no tiene nada en común con la búsqueda de soluciones", afirmó en un comunicado.



Sin embargo, matizó que Rusia no rechaza "una solución político-diplomática de la crisis" que se base en las condiciones planteadas a mediados de junio por el presidente Vladímir Putin.



Putin propuso a Kiev que retire sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia) y renuncie a sus planes de ingresar en la OTAN, a cambio de un inmediato alto el fuego y el comienzo de negociaciones de paz.



Según todos los expertos Rusia no moverá ficha con vistas a unas posibles negociaciones de paz con Ucrania hasta que expulse definitivamente a las tropas enemigas de la región fronteriza de Kursk, donde penetraron el pasado 6 de agosto.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es