Kiev informa de ataque ruso con 80 drones con varios heridos y daños a la infraestructura

El Ejército ucraniano informó este domingo de una oleada masiva de ataques con dos misiles y 80 drones rusos esta madrugada contra varias regiones del país, que han dejado al menos dos heridos y daños a la infraestructura del país.



"En la noche del 22 de septiembre de 2024, el enemigo atacó con dos misiles aéreos guiados X-59/69 desde el espacio aéreo de la zona temporalmente ocupada de la región de Luhansk y lanzó 80 drones de ataque de tipo Shahed desde Yeisk y Kursk, en la Federación Rusa", informó la Fuerza Aérea ucraniana en sus redes sociales.



"71 drones de ataque fueron derribados y otros seis fueron neutralizados sobre el terreno", agregó el parte, que señaló que las defensas aéreas ucranianas se activaron en las regiones de Jmelnitski, Vínitsia, Cherkasi, Kirovohrad, Yitómir, Kiev, Sumi, Poltava, Jersón y Mikoláiv.



En la región sureña de Jersón, dos hombres de 51 y 86 años han sido hospitalizados tras ser heridos por los explosivos lanzados desde un dron, afirmó el jefe de la administración militar regional, Román Mrochko.



En Kiev, las defensas aéreas derribaron varios drones, según anunció la administración regional.



No hubo víctimas, pero los fragmentos de los dispositivos interceptados causaron incendios en dos distritos de la región, que ya han podido ser extinguidos, de acuerdo con dicha fuente, así como daños a una vivienda particular.



Por su parte, el gobernador de Poltava (centro), Filip Pronin, informó de daños a la infraestructura energética de uno de los distritos de la región.



"Por suerte no hubo bajas. Sin embargo hay daños a la infraestructura en una zona de la región", señaló en Telegram y agregó que cerca de un centenar de consumidores se habían quedado sin electricidad.



En la madrugada el gobernador de Sumi (noreste) también había anunciado un bombardeo contra unas instalaciones eléctricas en el municipio de Shotski, mientras que a última hora del sábado, un bombardeo sobre la ciudad de Járkov (noreste) dejó una veintena de heridos, entre ellos tres menores y causó daños en siete bloques de viviendas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es