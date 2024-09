Macron nombra un Gobierno orientado a la derecha 2 meses y medio después de las elecciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró este sábado a los miembros del nuevo Gobierno con una coloración mayormente derechista, a propuesta del primer ministro conservador, Michel Barnier, dos meses y medio después de las elecciones que él convocó de forma anticipada.



Una de las piezas clave del nuevo Ejecutivo que simboliza ese giro ideológico a la derecha es el ministro del Interior, Bruno Retailleau, hasta ahora jefe del grupo en el Senado de Los Republicanos (LR, el partido de Barnier), conocido por sus posiciones particularmente duras en el terreno de la inmigración.



Entre los nombres que desgranó al comunicar la lista el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler, hay también una única figura procedente de la izquierda, el que durante casi 22 años fue diputado socialista, Didier Migaud, designado para la cartera de Justicia.



Migaud era hasta ahora el responsable de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Política, un organismo encargado de velar por la probidad de las personas que ocupan cargos públicos y desde el punto de vista jerárquico estará justo por debajo de Barnier en el gabinete.



En los dos ministerios con competencias de soberanía y en los que Macron en tanto jefe del Estado seguirá teniendo mucho qué decir, hay dos hombres conocidos por su proximidad con él.



En Defensa repite Sébastien Lécornu, mientras que en Asuntos Exteriores estará a la riendas Jean-Noël Barrot, lo que supone un ascenso para este hombre salido de una familia de políticos que en el Gobierno saliente se ocupaba de Asuntos Europeos.



Hay también varios nombres más que repiten en el nuevo Gobierno, como la titular de Cultura, Rachida Dati; Catherine Vautrin, que pasa de Trabajo a la cartera de Relaciones con los Territorios y de la Descentralización; o Agnès Pannier Runacher, que asciende a ministra de la Transición Ecológica.



Igualmente Geneviève Darrieussecq, que era en el Ejecutivo saliente ministra delegada para los Antiguos Combatientes, dependiente de Defensa, y que ahora pasa a ser la responsable de Sanidad.



El responsable de la cartera de Economía, Finanzas e Industria será un joven macronista de 33 años que era hasta ahora diputado, Antoine Armand.



No menos relevante en un momento crítico para las finanzas públicas francesas y a sólo unos pocos días de que se tengan que presentar los presupuestos para 2025 va a ser la figura del nuevo ministro de Hacienda, Laurent Saint Martin, que en su caso estará orgánicamente vinculado al gabinete del primer ministro, lo que dice mucho de la voluntad de Barnier de supervisar su trabajo de cerca.



Laurence Garnier, que al aparecer en una lista que corrió a partir del jueves como nueva ministra de Familia generó una importante polémica por sus posiciones pasadas en contra del matrimonio homosexual y en contra de la constitucionalización del aborto, finalmente entra en el Gobierno pero en un puesto relativamente menor, como secretaria de Estado de Consumo.



Kohler avanzó que el primer Consejo de Ministros del nuevo gabinete se celebrará el próximo lunes a las 15.00 locales (13.00 GMT).

Protestas de la izquierda

Varios partidos y organizaciones de izquierdas celebraron este sábado manifestaciones en medio centenar de ciudades francesas contra el nuevo Gobierno del primer ministro conservador, Michel Barnier, antes de ser anunciado.



Las marchas, convocadas en muchos casos a iniciativa de organizaciones estudiantiles y feministas, apoyadas en particular por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, y por los Ecologistas, se han celebrado por la mañana en lugares como Caen o Burdeos, pero la mayor parte están programadas por la tarde.



En París, la salida fue a las 14.00 en la plaza de la Bastilla y también hay citas similares en Marsella, Niza o Toulouse.



La izquierda, que con su coalición del Nuevo Frente Popular (NFP) es el primer bloque político en la Asamblea Nacional que salió de las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio y 7 de julio con 193 diputados de un total de 577, lleva semanas denunciando la apuesta del presidente, Emmanuel Macron, a la hora de formar Gobierno.



Macron rechazó la posibilidad de nombrar primera ministra a la candidata del NFP, Lucie Castets, y después de casi dos meses de incertidumbre y negociaciones, eligió el 5 de septiembre a Barnier, de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha convencional que obtuvo apenas un 6 % de los votos y 47 diputados.



El jefe del Estado justificó esa elección por considerar que puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo, ya que aunque no tendrá mayoría absoluta en la cámara de diputados, la extrema derecha ha dicho que no votará una moción de censura contra él con carácter inmediato (algo que sí hará la izquierda), al menos si no presenta un programa en clara contradicción con el suyo.



Desde su entrada en funciones, el nuevo primer ministro ha estado trabajando en la elaboración de una lista de ministros con los partidos en los que debería sustentarse, que son básicamente el suyo y los del bloque macronista, en el mejor de los casos 235 en total.



El jueves fue a presentar una lista al presidente -que es quien tiene que nombrar a los ministros y secretarios de Estado- que, según lo que se filtró, tenía 38 nombres.



Sin embargo, eso suscitó reticencias por parte de formaciones centristas, en particular en el MoDem de François Bayrou, porque había algunas personalidades de una derecha dura, que generaban inquietud.

