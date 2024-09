Sube a siete la cifra de palestinos muertos cerca de Yenín en incursión militar israelí

El Ejército israelí mató a siete palestinos e hirió de bala a otros once ayer en la ciudad de Qabatiya, en la gobernación de Yenín (norte de Cisjordania ocupada), durante una incursión militar de 10 horas, informaron esta madrugada fuentes locales.



En un segundo ataque perpetrado con un dron, el Ejército israelí mató a un joven que se encontraba dentro un vehículo, confirmaron anoche fuentes locales, mientras que otros tres perecieron en enfrentamientos con las tropas. Horas antes, soldados habían matado a balazos a otros tres palestinos apostados en un tejado.



Según fuentes médicas de la Media Luna Roja palestina, al menos otras once personas fueron heridos, cuatro de gravedad, entre ellas un chico de 16 años con una "herida muy crítica de bala" en el pecho que fue trasladado al hospital.



Vídeos publicados en redes sociales muestran el momento en el que un soldado israelí dispara a los tres palestinos en un tejado. En las imágenes, se ve a un soldado empujando después el cuerpo de uno de ellos, que se precipita al vacío contra el suelo. Los otros dos fueron arrojados de la misma manera, según WAFA.



Equipos médicos denuncian que Israel no les permitió acercarse a las víctimas hasta seis horas después de haber sido disparadas por las fuerzas.



"Los cuerpos fueron luego trasladados por una excavadora del Ejército israelí y ahora están en su poder", detallan fuentes locales.



La incursión militar causó pánico entre los estudiantes de las escuelas cercanas de Abu al Rab y Qabatiya, unos mil estudiantes que fueron evacuados en autobuses debido a los intensos dispararos cercanos. Periodistas locales denunciaron, además, que los solados lanzaron gases lacrimógenos contra ellos.



"Se trata de otro intento fallido que no quebrará la determinación de nuestro heroico pueblo ni hará tambalear su firmeza y compromiso con el camino de la resistencia", dijo hoy Hamás en un comunicado conmemorando a los muertos, que no reivindicó como sus milicianos.



La gobernación de Yenín es uno de los bastiones históricos de la resistencia armada palestinas desde la Primera Intifada, en los años 80. Israel justifica estos asaltos con el fin de matar a miembros de Hamás y de la Yihad Islámica, pero también mueren civiles y menores en sus incursiones en territorio ocupado.



A principios de septiembre, el Ejército inició una de las ofensivas de mayor escala de las dos últimas décadas en Cisjordania, con incursiones simultáneas en Yenín, Tulkarem y Tubas, tres urbes del norte del ocupado donde mataron a al menos 34 personas, entre ellos milicianos, pero también civiles y varios menores.



En lo que va de 2024, unas 375 personas han muerto en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén este, por fuego israelí; la mayoría milicianos o atacantes pero también civiles, incluidos al menos 61 menores, según el recuento de EFE.



Solo en la gobernación de Yenín han muerto al menos 108 palestinos por fuego israelí, incluidos drones, en lo que va de 2024; siendo este el punto más caliente de toda Cisjordania.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es