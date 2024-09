Bulgaria descarta "sin lugar a dudas" cualquier implicación con los buscas explosivos

La Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria (DANS), responsable de tareas de contraespionaje, desmintió "sin lugar a dudas" que el país balcánico estuviera implicado en el suministro de los dispositivos explosivos a Hizbulá.



La investigación, iniciada tras publicar un medio húngaro que una empresa radicada en Bulgaria había suministrado a la milicia libanesa Hizbulá los buscapersonas que detonaron en los ataques, desmintió por completo estas acusaciones, según informó este viernes DANS.



"Como resultado de las inspecciones realizadas por DANS, en cooperación con la Agencia Tributaria Nacional, el Ministerio del Interior y la Agencia de Aduanas, se estableció sin lugar a dudas que no se importaron, exportaron ni fabricaron en Bulgaria dispositivos de comunicación que coincidan con los utilizados en los atentados del 17 de septiembre de 2024 en Líbano y Siria", indicó el comunicado.



Además, se aclaró que la empresa mencionada en las informaciones periodísticas, Norta Global Ltd., no realizó transacciones bajo la jurisdicción de Bulgaria en la compra y venta de bienes.



"Los datos de la investigación muestran que Norta Global Ltd. no llevó a cabo operaciones financieras que caigan dentro del ámbito de la Ley de Medidas contra la Financiación del Terrorismo, ni mantuvo relaciones comerciales con personas o entidades sujetas a sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU o del Consejo de la UE", concluyó el comunicado.



El martes estallaron los buscas de miles de miembros de Hizbulá, en una primera oleada de detonaciones de aparatos electrónicos -atribuida a Israel- que esta semana causaron 37 muertos y casi 3.000 heridos en el Líbano.

