Rusia prohibirá a los inmigrantes ilegales casarse o usar servicios bancarios

Los inmigrantes ilegales no podrán casarse o usar servicios bancarios en Rusia una vez que entre en vigor un nuevo registro para el cómputo de extranjeros irregulares que se hallan en este país, informaron hoy medios locales.



Según el diario Kommersant, el respectivo documento está siendo elaborado.



"Una vez inscritos en el registro, estos ciudadanos no podrán conducir, utilizar los servicios bancarios, registrar propiedades, contraer matrimonio o disolverlo, ni inscribir a sus hijos en guarderías y escuelas", dijo al medio ruso el viceministro de Interior, Alexandr Gorovói.



El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó en agosto una ley que desglosa las obligaciones que deben cumplir los extranjeros que quieran residir en este país, así como los mecanismos para su expulsión en caso de violación de la legislación local.



"Estos cambios no solo ayudarán a incrementar el control sobre la estancia de los extranjeros en territorio ruso, sino que les motivarán para legalizar su estatus", indicaron los legisladores rusos que presentaron la ley.



El correspondiente documento, publicado por el portal de información legal del Estado, exige a los extranjeros que aspiren a vivir en el país "abstenerse de actividades que perjudiquen a Rusia, respetar la Constitución y las leyes vigentes en Rusia".



En particular, la norma exige "el respeto al medio ambiente, los recursos naturales, los valores materiales y culturales de Rusia, el respeto a la diversidad regional y etnocultural de la población de Rusia".



También demanda "no interferir en la política estatal exterior e interior de Rusia, lo que incluye no llevar a cabo acciones dirigidas a aprobar, cambiar o derogar leyes u otras actas normativas legales".

