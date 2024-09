Aumentan a 268 los muertos y a 88 los desaparecidos por las inundaciones en Birmania

Al menos 268 personas han muerto y 88 permanecen desaparecidas debido a las inundaciones en Birmania provocadas por los coletazos del tifón Yagi desde la pasada semana, con decenas de miles de afectados.



Conforme a la última actualización de la junta militar birmana, que detenta el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021, más de 163.000 personas se han visto afectadas por el desastre, principalmente en la región central del país.



No obstante, es difícil saber el número exacto de víctimas y afectados debido en parte al difícil acceso a ciertas zonas por los problemas de infraestructura y la expansión del conflicto entre el Ejército y grupos rebeldes en el país tras el golpe militar de 2021, y también por la opacidad del régimen castrense.



Las áreas más afectadas se encuentran en la región de Mandalay, los alrededores de la capital, Naipyidó, y el nororiental estado de Shan. Algunas zonas, sobre todo la ciudades, están más controladas por la junta militar, mientras en parte de Shan y en áreas rurales grupos rebeldes ejercen mayor dominio.



El diario oficialista The Global New Light of Myanmar, que en los últimos días ha dedicado más líneas a las visitas del líder militar, Min Aung Hlaing, a centros de evacuados que al impacto de las inundaciones, alerta hoy de la llegada de un nuevo temporal de lluvia que golpeará el sureste del país a partir del viernes.



"Habrá tormentas eléctricas en las regiones de Naipyidó, Mandalay, Magway, Bago y Rangún, entre otras regiones, con probabilidad de fuertes lluvias y vientos entre los días 21 al 25", apunta el departamento de Meteorología.



El golpe de Estado de 2021, que derrocó el régimen democrático de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces, exacerbó la guerra de guerrillas activa desde hace décadas y provocó una emergencia humanitaria.



La complicada situación del país también demora la distribución de ayuda humanitaria.



"Para ayudar a la respuesta humanitaria en Birmania, la Unión Europea (EU) transferirá 1,2 millones de euros en asistencia de emergencia. La UE está trabajando con sus socios para asegurar que los fondos adicionales alcancen a los más necesitados", apuntó el miércoles en X la embajada de la UE en Birmania.



Debido a la crisis, la junta militar se encuentra aislada internacionalmente, salvo por sus relaciones diplomáticas con algunos países como Rusia, China e India.



Millones de personas se han visto afectadas por el temporal en el Sudeste Asiático, principalmente en Vietnam, golpeado por el tifón Yagi el 7 de septiembre y donde dejó alrededor de 300 muertos, tras pasar por Filipinas y China, y afectar también a Laos y Tailandia.



Al impacto del Yagi, procedente del mar de China Meridional, se han sumado en Birmania las lluvias monzónicas procedentes de la bahía de Bengala.

