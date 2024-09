Un misil balístico disparado desde Yemen activa las alarmas en el centro de Israel

Las alarmas antiaéreas sonaron a primera hora de este domingo en el centro de Israel tras la llegada de un misil balístico disparado desde Yemen, según confirmó el Ejército israelí en un comunicado en el que todavía no ha detallado si lograron interceptarlo.



"Se identificó un misil tierra-tierra que cruzaba hacia el centro de Israel y cayó en un espacio abierto. Las explosiones que se han escuchado hace unos minutos son los misiles interceptores. El resultado de esa intercepciones está bajo investigación", indicaron en el texto.



El servicio de emergencias israelí Magen David Amon informó de que sus paramédicos están tratando a unas cinco personas, incluidas mujeres, que resultaron heridas leves en su camino a los refugios a los que se desplazaron tras escuchar las sirenas.



Asimismo, el Ejército avanzó que no hay cambios en las directrices para la población civil tras este incidente para este domingo.



Videos publicados en redes sociales muestran humo elevándose desde los matorrales, aparentemente de metralla, cerca de la autopista Ruta 1.



Otra imagen también muestra los daños a una escalera mecánica en una estación de tren en las afueras de Modin, a unos 25 kilómetros, al este de Tel Aviv. La Policía israelí, según recoge la prensa, está buscando restos de metralla por esta zona.



Con el estallido de la guerra en Gaza, los rebeldes hutíes proiraníes han reivindicado a lo largo de estos últimos meses el lanzamiento de drones y proyectiles en territorio israelí, así como ataques en el mar rojo contra barcos israelíes, al igual que hace el grupo libanés Hizbulá en la frontera con Israel, en solidaridad con los palestinos.



El pasado 19 de julio un dron disparado y reivindicado por los hutíes impactó contra un edificio de Tel Aviv y mató a una personas e hirió a ocho de ellas. La explosión se produjo sin que sonaran previamente las alarmas antiaéreas algo que Israel justificó por el tipo de dron que usaron los yemeníes.



Tanto los Hutíes como Hizbulá insisten en que sus ataques contra territorio israelí cesarán cuando Israel ponga fin a su guerra en la Franja de Gaza con casi 41.200 muertos; mientras este escenario no llegue, el temor de la comunidad internacional a que en algún momento estalle un conflicto regional está latente desde hace meses.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es