Denuncian a una actriz iraní por actos contrarios a las normas islámicas por un baile

Las autoridades judiciales iraníes han presentado cargos contra una popular actriz por “realizar actos contrarios a las normas islámicas” por una escena de una serie en la que baila moviendo la cabeza.



La escena en la que la actriz Sahar Dolatshahi mueve la cabeza y los hombros al son de música con el flequillo al aire se volvió viral en redes sociales en los últimos días, lo que captó la atención de las autoridades, que han anunciado ahora cargos contra ella y el productor de la serie.



“Tras la publicación de una parte de la serie en las redes sociales, el productor, la actriz Sahar Dolatshahi y la plataforma de transmisión han sido procesados judicialmente”, informó la agencia Mizan, especializada en información judicial.



El medio explicó que Dolatshahi realizó “actos contrarios a las normas islámicas” en esa escena del capitulo séptimo de la serie ‘Dariush’.



No es el único caso reciente de un actriz que tiene problemas con la justicia por supuestos actos antiislámicos. A finales de agosto, el fiscal de Teherán abrió un caso contra la directora de cine Rakhshan Bani-Etemad y su hija y actriz Baran Kosari por asistir a la presentación de una película sin taparse el cabello con el velo.



En una caso más grave, una mujer de 31 años quedo paralítica tras recibir un disparo en la espalda por parte de las fuerzas de seguridad en julio cuando conducía sin velo.



Mientras activistas han denunciado que la dispararon por no llevar el velo, la Policía aseguró que no tuvo nada que ver con el uso del hiyab y que el agente que le disparo ha sido detenido.



La denuncia contra la actriz se produce a pocos días del segundo aniversario de la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico, lo que provocó fuertes protestas en el país.



Las fuerzas de seguridad lograron apagar las protestas con una represión que dejó unos 500 muertos, pero desde entonces se libra una suerte de batalla en las calles del país por el velo islámico.



Las autoridades recurren a la incautación de vehículos o a la detención de mujeres por parte de la temida Policía de la moral, que regresó a las calles en abril, para forzar a las féminas a cubrirse el cabello.



Pero muchas iraníes continúan sin usar el obligatorio velo islámico como gesto de desobediencia civil contra las autoridades de la República Islámica.

